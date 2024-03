No te pierdas el Carnaval Zoo ¡Es de lo más divertido!

León, Gto.-Para las familias que aún no han determinado donde pasar las semana mayor y pascual, el Zoológico de León preparó un evento muy especial denominado Carnaval Zoo el cual tendrá vigencia hasta el día 7 de abril de nueve de la mañana a cinco de la tarde de lunes a domingo.

En cuanto a los costos de lunes a viernes, hay un paquete integral de 148 pesos adultos y 120 pesos los niños; incluye el acceso a Zoológico, Safari, Cabaña del Tío Búfalo, Tren y Zona Mito, espacio dedicado a los reptiles, recuerda que los sábados y domingos la entrada es gratuita para los leoneses presentado una credencial oficial y para los foráneos el acceso será presentando la tarjeta GTO Contigo Sí.

Rigoberto Montes Palomares, director del Zoológico de León comentó que en la primera semana del Carnaval Zoo, los días viernes, sábado, domingo y lunes (día feriado), hubo alrededor de 20 mil visitantes

Explicó que el año pasado recibieron cerca de 65 mil personas en Semana Santa más 20 mil en semana de pascua, el reto es superar la cifra de asistentes.

“A través del área de comercialización se está implementando eventos a petición del consejo directivo que encabeza el licenciado Adolfo Gómez nos pidieron organizar eventos temáticos , en esta ocasión con motivo de semana santa todo el equipo del Zoológico se dio a la tarea de realizar el evento denominado Carnaval Zoo que se lleva desde el 16 de marzo al 7 de abril”, manifestó.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Hay una avenida ambientada por mariposas, flores, colibríes, set para tomar fotografías, hay zona artesana, pic nic, comercial, zona gastronómica, zona inflable, teatro y cine.

Pero si buscan interactuar con la jirafa hay una tarifa de 35 pesos, con los periquitos es de 25 pesos y acudir al ranchito la entrada es de 17 pesos por persona.

Cabaña del tío Bufalo

En cuanto a los horarios de juegos mecánicos e inflables es de 10:30 am a 5:00 pm, el horario de interacciones es de 10:30 am a 4:30 pm y el horario interacción Pingüinos y Lobo Marino: de 11:30 am y 4:30 pm.