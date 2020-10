No hay recursos para Pueblos Mágicos de Guanajuato: Diego Sinhue

En entrevista el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que ya no hay “lana” para Pueblos Mágicos y Ciudades Patrimonio, dijo que el programa de Pueblos Mágicos es Federal y no le corresponde al estado; sin embargo, afirmó que Guanajuato apoyará a todos los municipios por igual para que reciban obras y recursos.

Se buscará impulsar el turismo el Guanajuato de otra manera, dijo, y enfatizó que se tiene un nuevo proyecto con el secretario de Turismo donde van a realizar un esquema de “rinconcitos para visitar” y buscarán apoyos para la Secretaría de Turismo.

“Vemos con tristeza que se desaparecen muchos apoyos, lamentablemente los Pueblos Mágicos se están desapareciendo estos recursos, pero tenemos un nuevo proyecto con el secretario de Turismo donde vamos a hacer nuestro propio esquema ya no de Pueblos Mágicos pero sí de algunos rinconcitos para visitar, y vamos a buscar un apoyo para que la Secretaría de Turismo apoye a estos municipios que no entraron a la categoría de Pueblos Mágicos”.

El gobernador del estado dijo que: “ya no hay lana, para las ciudades Patrimonio, ni para los Pueblos Mágicos”.

“Ya no hay lana ni para las Ciudades Patrimonio ni para los Pueblos, ciudad patrimonio me refiero, pero nosotros con la Secretaría de Turismo le vamos a echar los kilos, lugares tan hermosos como Tarimoro se merecen un apoyo de Turismo y no solo en la rehabilitación de la zona de las plazas sino también en esquemas donde los productos turísticos puedan llevar a conocer a la gente todas estas maravillas de los municipios”, comentó.