No han sido suficientes estrategias de seguridad: Canirac

Pese a los esfuerzos y a la implementación de estrategias en materia de seguridad en el estado, la presidenta de la Canirac en Guanajuato, Helen Anaya Sanromán, dijo que no han sido suficiente, pues la percepción ciudadana no cambia.

La empresaria comentó que el tema de la seguridad “siempre es una piedra en el zapato” luego de la ola de asesinatos y masacres que se han registrado en diferentes municipios de la entidad durante las últimas semanas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Siempre nos ha faltado, yo creo que es una piedrita en el zapato que tanto las autoridades como nosotros empresario no podemos cerrar los ojos en una situación así, se han hecho esfuerzos, no digo que no, se está trabajando, se han implementado nuevas estrategias, pero no ha sido suficiente, los delitos siguen, los índices aparentemente bajan, pero la percepción ciudadana es que no baja”, dijo.

Tras la propuesta de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro de que los establecimientos cerraran más temprano, Anaya Sanromán comentó que no afectaría porque hay restaurantes que cierran sus puertas desde la tarde.

Local Alcaldesa de León asegura que no se dará un paso atrás en seguridad

Antes de que se registrara una masacre en el municipio fresero donde asesinaron a 12 personas, Lorena Alfaro había declarado que nadie tenía que andar en la calle en la madrugada pese a que ese multihomicidio se registró después de las 8 de la noche.

“Yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos de la mano, ciudadanos y gobierno y tratar de que Guanajuato sea un estado tranquilo porque tenemos todo para ser ejemplo a nivel nacional y no queremos que la seguridad venga a manchar esta imagen que tenemos”, agregó.

Explicó que a quien sí impactaría la regulación de un horario después de las 02:00 de la madrugada, es a los bares, antros y cantinas, pero no al sector restaurantero.