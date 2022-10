Denuncian incremento de inseguridad y piden mayor atención por parte de las autoridades

Vecinos de la colonia El Penitente exigen a las autoridades mayor atención a la colonia, ya que aseguran que el patrullaje solo se realiza en ciertos horarios y en los últimos días se han presentado robos e intentos de estos, además piden mayor alumbrado y un arreglo a las calles.

María Obdulia Abúndiz, quien es vecina de la zona, platicó al Sol de León que en las últimas semanas, algunos habitantes de la colonia han reportado asaltos en las paradas de camión, intentos de robo en sus casas y robo de alcantarillas.

Lo anterior comentaron luego de que se diera a conocer por parte del Secretario de Seguridad Mario Bravo que León ha reducido en un 42% las colonias consideradas focos rojos gracias a los servicios que lleva el municipio, entre ellos mayor seguridad a través del patrullaje de policías.

“Si hace falta más alumbrado, sobre la calle Selva Gris pasa mucha gente que sale de trabajar, no hay luz de ese lado y como parte de la calle es puro sembradío, si hay algunos asaltos, también supimos que el martes a un señor de aquí se quisieron meter a su casa en la madrugada, ya no se si se llevaron cosas pero hay mucha delincuencia”, mencionó la vecina.

Así mismo, indicó que desde hace un mes, la calle Santo Niño está siendo intervenida por obra pública, lugar donde se construirán banquetas, mismo que forma parte del recurso de participaciones federales 2022.

“Estaría bien que arreglen los caminos y las calles, también que pase la ruta 19, porque ahorita solo pasa la ruta 8, pero tarda mucho y es la única opción para llegar o salir de la colonia, hay un bordo en la sardaneta y el transporte como los taxis luego no pasan por cómo se encuentran las calles”, agregó Alma Guadalupe Ortiz.

Los vecinos mencionaron que para llevar a los niños a la escuela tienen que caminar varias calles, debido a que en la colonia no existe ni una institución educativa, por lo que se tienen que arriesgar a salir muy temprano y la vigilancia por parte de preventivos es muy poca.

“Cuando voy a llevar a los niños a la escuela o voy al mandado, pasó muy rápido y siempre veo que nadie pase porque nos hemos llevado varios sustos, hay mucha gente que solo hace maldades, nos han tirado muertos también acá”, mencionó otra de las vecinas.

“Las patrullas suben poco, en la mañana y en la noche, pero si hay alguna emergencia no sube, a veces llegan ya hasta que no hay nada, entendemos que también no se quieren arriesgar pero nosotros también salimos de nuestra casa y no sabemos si regresaremos, ya en todos lados está muy feo”, agregó María Obdulia.