No es necesario revisar Sistema de Justicia Penal coinciden Pan, Morena y PVEM

GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- Más que revisar el actual Sistema de Justicia Penal del Estado, se debe dar prioridad a capacitar a los funcionarios involucrados, afirmó el coordinador de la Bancada del PAN en el Congreso Local, J. Jesús Oviedo Herrera, al momento de pedir a los 46 gobiernos municipales que inyecten más recursos al tema de seguridad y dejen a un lado obras o proyectos.





En entrevista vía telefónica para la OEM, el legislador admitió “cualquier ley es convenientemente estarla revisando, eso sí, pero aquí en este caso lo que tenemos que ver y analizar la capacitación para que todos los implicados del proceso cumplan adecuadamente”, y también es importante que el gobierno federal brinde el apoyo porque este año afectó al estado con fuertes recortes a Guanajuato.

El diputado local externo que por eso su bancada planteo la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial, “porque los policías vienen a ser parte fundamental en ese proceso y debemos tener elementos bien pagados, bien capacitados, bien motivados y muy bien equipados para que desempeñen su labor de atención y de seguridad, pero también cuando haya un incidente tengan la perfecta capacitación”.

En ese sentido, agregó que esto se debe de lograr con este proceso que se plantea esta propuesta.

Recordó que este Sistema tiene cuatro años y hay que madurarlo “y en ese madurar también implica hacer las revisiones necesarias, pero yo creo que debemos seguir insistiendo en tener gente muy capacitada, que tenga el pleno conocimiento del debido proceso para que no generemos este mal llamado asunto de la puerta giratoria”.

Prioridad apoyo a policías; obra pública, a un lado

Oviedo Herrera aceptó también que, si se requieren más recursos para aplicar en este tema, “no solamente del estado, la federación se tiene que involucrar de manera importante y los municipios también”.

Enseguida, dijo que “no es momento de echarle la culpa a alguien, yo lo he dicho insistentemente es que los municipios también, si tienen que dejar de hacer alguna obra pública por generar mayores condiciones a los policías, es el momento que debemos de tener, si hay que hay que dejar de hacer una calle, o dos, o tres o cuatro, o algún proyecto para fortalecer a nuestras policías municipales, es ahora”.

Exigencia al gobierno federal

Jesús Oviedo Herrera apuntó que igualmente “es fundamental la participación del gobierno federal, los recortes de los recursos públicos que se han dado, son muy complejos y realmente necesitamos la solidaridad, esa visión, ese compromiso que requerimos de parte de la federación para salir juntos porque si no lo hacemos así, el camino va a ser más largo y sinuoso”.

El camino más corto para resolver el problema, es que los tres niveles de gobierno estén perfectamente alineados, con la firme voluntad de lograr el resultado y eso es lo que obtendríamos los ciudadanos”, terminó el legislador local.

Hay que darle tiempo

En entrevista por separado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, coincidió con su homólogo, al referir que es fundamental la capacitación de los ministerios públicos, los elementos de las fuerzas estatales y policías municipales para que cuando intervengan en operativos y coadyuven en la procuración de justicia, se tengan mejores resultados en la impartición de justicia.

“Ahí es donde se encuentra el eslabón más débil de la cadena, por lo que no es necesario revisar el actual sistema de justicia penal acusatorio”.

“El nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene poco tiempo de funcionar por completo, ya no es nuevo, no tiene ni diez años, y apenas estamos adaptándonos o al final no podemos saber si esos cambios estructurales han funcionado o no, porque es poco tiempo para hablar de un replanteamiento y de un cambio completo”.

“No creo que tenga que ver con un tema legal, sino de capacitación y de las formas en las que se conducen quienes aplican la ley”.

Por otra parte, refirió que los jueces y juezas e incluso magistrados de las salas penales reciben capacitación constante, “creo que son de los que, mejor han ‘aterrizado’ este sistema penal acusatorio, más bien tiene que ver con la procuración de justicia”.

En los operativos donde participan elementos de las fuerzas federales y municipales, así como los grupos tácticos de la Fiscalía que “también muchas veces cometen excesos que ya no se pueden cometer, son viejas prácticas y eso muchas veces vicia los propios procesos e impide que quienes son detenidos puedan ser sujetos a proceso”, concluyó.

Cada quien su tarea

A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el Congreso Local, Raúl Márquez Albo, consideró “yo no creo que sea necesario hacer un ajuste completo del Sistema Judicial, a lo mejor habría algunos temas solamente a analizar”.

Y es que destacó que la parte legal, jurídica del Sistema Judicial del Estado de Guanajuato, está bastante actualizada “tiene poco tiempo que se le dio una fuerte actualización y en alguna medida la parte del soporte jurídico tiene bastantes elementos para que las cosas funcionaran mejor”.

“Aquí el asunto más bien es de quién aplica la ley y quién integra los procesos, desde el momento en que se integran las averiguaciones, las carpetas que estén bien integradas y que corresponde a la Fiscalía y luego ya al juzgador que aplique la norma en forma correcta”, terminó el diputado local de Morena.