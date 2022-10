El país está a un paso de la real militarización: Medina Plascencia

Carlos Medina Plascencia, primer gobernador de Guanajuato emanado del Partido Acción Nacional, aseguró que México “está en una de sus situaciones de mayor riesgo en la historia”, pues por un lado enfrenta la más grave polarización que ha tenido la nación en su historia, “pero más grave es que tengamos un autoritarismo en el país”.





Entrevistado durante su visita a Irapuato, Carlos Medina Plascencia dijo que otro de los problemas que enfrenta el país no es la militarización que viene, sino la que de facto ya está en varios ámbitos de la vida de México, desde la operación de aduanas hasta la realización de labores de espionaje.

“Lo que sí veo es que ya tiene mucho más poder el Ejército y cuando hablamos de militarización del país, no sólo es la cuestión de la Guardia Nacional, vean ustedes todo lo que hace el Ejército, en dónde está metido y dónde está metida la Marina, en las aduanas y hoy el sistema de importaciones y exportaciones del país está muy mal, porque simplemente no se puede pensar en la lealtad y honestidad, por encima de la poca técnica o poco conocimiento de esas áreas profesionales y es cierto que ya estamos en un paso muy avanzado de la militarización del país”, dijo el exgobernador de Guanajuato.

Por ello, Carlos Medina Plascencia comentó que los documentos filtrados por los hacktivistas de Guacamaya han evidenciado “que lo lamentable es que ahora usen de esta manera a las fuerzas armadas y que lo quieran seguir utilizando en la Guardia Nacional”.





Cuestionado sobre si esta intención de mantener al Ejército y a la Guardia Nacional en las calles sea con la intención de tener un brazo armado que le permita a la Cuatroté mantenerse en el poder en 2024, Carlos Medina Plascencia fue enfático: “yo creo que los ciudadanos tenemos que lograr ese posicionamiento, de tal manera que ni se les ocurra, porque salimos a la calle”.





Además, Medina Plascencia aseguró que México no la está pasando nada bien y no se augura que la situación no se vislumbra mejor, cuando es el propio gobierno federal el que se ha estado encargado de polarizar al país y a sus habitantes, cuando sería momento de cerrar filas para enfrentar los retos mundiales que están afectando a los mexicanos.

“Yo creo que el mayor riesgo que tiene México es la polarización social y desgraciadamente eso no va a cambiar desde el ámbito del gobierno federal e independientemente de quién sea el personaje, pues cualquiera de los que están ahí dentro del gobierno federal y muy orientado de esa forma desgraciadamente desde Palacio Nacional, están llevando al país hacia una polarización que no le conviene a México y va a ser muy difícil volver a unir y restablecer esa unión que debe haber entre los mexicanos”.

Carlos Medina Plascencia comentó que la única forma de contrapeso real la podrían hacer las y los legisladores federales, pero para ello deben estar en mayor contacto con la ciudadanía a la que representan.

“Más que los partidos, hay que ver a cada uno de los legisladores (…) y hacia donde tiene que avanzar la democracia en México es hacia el punto en donde los ciudadanos tengan mucho mayor peso con los legisladores y los legisladores no se deban tanto a sus partidos como sí a los ciudadanos”.









Carlos Medina Plascencia también fue cuestionado sobre si tiene aspiraciones políticas rumbo a 2024, a lo que tajante respondió: “yo no levanto la mano, simplemente estoy en la posición de que el deber llama y aquí estamos”.