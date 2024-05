Pide Alejandra Gutiérrez a jóvenes universitarios alejarse de las drogas

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos, candidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, pidió a los jóvenes universitarios no caer en el problema del consumo de drogas, ya que un gran porcentaje de los homicidios dolosos que se registran en la ciudad están ligados a dicho consumo.

En un conversatorio con los universitarios de la EPCA Comercial Bancaria de León campus Hidalgo, Gutiérrez Campos habló sobre la depuración de 900 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes no aprobaron la confianza de los leoneses.

“En el tema de la depuración de policías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconozco que estan enojadisimos los que fueron dados de baja, pero es por el bien de la ciudad, probablemente ha existido en algunas ocasiones conflictos con la ciclovías, ya que quienes usan el carro se molestan, pero quién usa bicicleta lo agradecen y son muchísimas personas, con esto les digo que cada decisión que se toma hay un porcentaje de la población que no está contenta, pero si se hace de la forma correcta está bien hecho”, dijo.

La candidata pidió a los jóvenes interesarse en la vida política de León, para que sean vigilantes de los avances de la ciudad en manos de las administraciones panistas.

“Todos tenemos la responsabilidad de ser mejores todos los días yo les digo que yo no me comparo con otras personas, me gusta compararme conmigo misma, porque todos los días tengo que ser mejor que ayer y como ser humano nadie somos perfectos. Como presidenta tal vez cometa algunos errores pero nunca con dolo, siempre buscando lo mejor y entendiendo que muchas de las decisiones a algunos ciudadanos no les gusta”.

Expresó que León es una ciudad que crece día con día debido a que ofrece oportunidades de desarrollo para quienes vienen de otras ciudades del estado de Guanajuato y hasta del país.

La política nacida en Lagos de Morena, explicó que la administración de una ciudad como León no ha sido fácil en los primeros tres años de su mandato, sin embargo, enfatizó que los errores que se han cometido han sido sin dolo y siempre buscando el bien mayor.

“Les pido que confíen en la administración ustedes pueden consultar con sus papás cómo era antes la política y la administración pública ahora es distinto ha habido un crecimiento esto también lo pueden certificar quien ha visitado otros municipios o Estados y se van a dar cuenta de lo que tenemos en la ciudad”.

“Esto implica más retos para la ciudad pero con el trabajo y la continuidad que se le ha dado a muchos proyectos, han hecho de León una ciudad ejemplo en todo el país. Por eso tenemos muchos eventos importantes en la ciudad, el año pasado fueron 145 apoyados por el municipio y dejaron más de 12 mil millones de pesos en derrama económica para los mismos habitantes”, concluyó.