Nadie regula precios ni calidad de productos para pacientes Covid-19

León, Guanajuato.- La propagación del coronavirus en el estado ha generado que la venta de equipo para protegerse o atender a pacientes con Covid-19 haya incrementado la demanda y con ello, los costos, pero en medio de una crisis de Salud, no hay quien regule sus precios y evite abusos con el consumidor.

Productos como tanques de oxígeno, termómetros, baumanómetros y oxímetros, que son los que usualmente piden los médicos para los pacientes, no tienen un control en sus precios y los comerciantes los pueden ofertar a como mejor les parezca.

El alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que el municipio no tiene injerencia: “No es un tema que esté dentro de las facultades del propio Ayuntamiento, nosotros no tenemos facultades para poder estar cuidando si hay o no hay suministro o si se oculta o se condiciona”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Llega a 385 la cifra de muertos por Covid-19 en León

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la COFEPRIS nacional gira las autorizaciones a los proveedores para comercializar sus productos en el país y en el estado Riesgos Sanitarios supervisa la venta de productos.

Al igual que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la dependencia estatal informó que no ha habido observaciones/quejas, respectivamente, sobre la venta de medicamentos y productos relacionados al Covid-19.

La Profeco aseguró que” como tal no existen precios regulados de ningún producto, cualquiera se rige por la oferta y la demanda”.

Sus recomendaciones para los consumidores es comparar antes de comprar en donde encuentren buen precio, calidad y garantía.

En la herramienta ¿Quién es Quién en los Precios? El consumidor puede encontrar la comparativa de algunos productos de alta demanda por la contingencia de salud como cubrebocas, gel antibacterial, guantes, termómetros, bolsas, cofias, nebulizadores y medicamentos.

Ahí pueden realizar una búsqueda de cuales establecimientos los venden, marcas y precios, para que se compare antes de comprar.