Municipio ofrecerá locales a comerciantes ambulantes de la Zona Piel

El municipio de León está preparando paquetes como opciones para que los comerciantes ambulantes de la Zona Piel se puedan sumar a las plazas como locatarios.

Esta información la dio a conocer el secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, quien dijo que hasta el momento de acuerdo al diagnóstico presentado hace unos días, detectaron al menos 370 locales desocupados en las diferentes plazas comerciales que se ubican en el lugar.

“Vamos a preparar para poderles ofrecer próximamente un paquete de algunos locales que están cerrados para poderlos ofrecer a gente de semifijos sobre todo”, comentó.

Hasta hace dos semanas, las autoridades municipales habían reportado la presencia de al menos 70 ambulantes que estaban trabajando en la zona antes de que ingresaran los operativos, de esos, 15 de ellos se acercaron con el municipio con la finalidad de checar opciones para poder desempeñar sus actividades desde la legalidad.

Sin embargo, el resto no se había mostrado interesado, pero el funcionario aseguró que ya tuvieron una plática con los representantes de los comerciantes y están dispuestos a escuchar la propuesta.

Romero Pacheco aseguró que se trata de costos accesibles que podría mejorar las condiciones de los comerciantes sobre todo si no cuentan con permisos.

“No puedo dar cifras, pero son precios módicos, yo inclusive me impresioné de lo barato que puede ser que rentan un local, desde luego un local modesto, no se imaginen un gran local, pero de no tener permiso a que puedas tener la posibilidad de un local de financiamiento hasta equipamiento me parece una buena opción”; agregó.

Dijo que será en unas dos semanas cuando se reúnan con ellos en un hotel de la zona para presentarles el proyecto completo y así poderles mejorar sus lugares de trabajo y fortalecer sus fuentes de empleo.