Secretario para la Reactivación Económica de León, pide no se politice protesta en Zona Piel

El Sol de León.- El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, pidió que el tema de la protesta del sábado de los comerciantes de la Zona Piel no se politice, ya que la gran parte de los comerciantes están de acuerdo con los cambios.

Dijo que si bien todas las personas tienen el derecho de manifestarse, en este caso un número importante de vendedores apoyan los operativos emprendidos por el municipio desde hace una semana para darle orden a la zona.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Todo el mundo tiene derecho de manifestarse, lo que nosotros pedimos es que no lo conviertan en algo partidista porque la mayoría de la ciudadanía y pueden ver los reportes, están apoyando como los más de 250 locales comerciales que están apoyando y que por propia voluntad metieron su mercancía”, dijo.

Referente a la participación del regidor de Morena en la marcha, Antonio Cabrera, dijo que desde días antes supieron que tenía acercamiento con los comerciantes.

Local Pide Rolando Alcántar regreso del fondo Metropolitano para Guanajuato

“Está muy alto, todos lo vieron, es muy alto Tony, ahí estaba con ellos, desde días antes lo estuvimos viendo desde jueves y viernes, no puedo yo juzgar, está en toda la libertad de decir si la organizó o no, pero ahí estaba él”, comentó.

Además, Romero Pacheco informó que se han detectado hasta 67 comerciantes que no cuentan con permiso para trabajar en la zona, pero sólo 14 han tenido acercamiento con el municipio.

Dijo que muchos de ellos no aceptan porque quieren que los reubiquen, pero no siempre es posible y pese a que no cuentan con permiso, el municipio les ofrece tres opciones.

“Siempre en Comercio y Consumo se les ofrecen tres opciones, pero se estudian, no es donde tú quieras irte, hay que ver si Desarrollo Urbano lo permite (...) La ciudad tiene un límite”, agregó.

Además, señaló que será el jueves cuando se vuelvan a reunir con los comerciantes para darle seguimiento al caso.