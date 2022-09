Mujeres cada día ocupan más lugares en las Fuerzas Armadas

La equidad de oportunidades para hombres y mujeres en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido un tema que ha ocupado a la institución al menos la última década, tal es así que cada día son más las mujeres que ocupan puestos en las Fuerzas Armadas al servicio de la Nación.





La capitana primero enfermera Fabiola Granados cuenta con 23 años de servicio.





La capitana primero enfermera Fabiola Granados Barrón es una de ellas, actualmente cuenta con 23 años de servicio, durante los cuales ha desarrollado competencias en distintas áreas, ella ha sido testigo de la inclusión femenina pues anteriormente había áreas de la Sedena que antes no estaban abiertas para las mujeres.

Originaria de Salamanca, Fabiola se vio atraída hacia la vida militar cuando tenía 17 años de edad y estudiaba el bachillerato en enfermería general.

“Recuerdo que ese día iba pasando por la región y vi pasar a una enfermera militar, en ese momento supe que eso quería hacer de mi vida”.

“Desde el 2007 de hecho es que empezó a verse mucho más la figura femenina en el ejército, empezaron a aceptar mujeres en diferentes planteles militares, pues cuando yo entré solamente era según recuerdo la Escuela de Enfermeras, Médico Militar y Odontología, después se empezó a abrir en las demás áreas”.





Desde hace más de 15 años comenzó a aumentar la presencia femenina en la Sedena.





Lo más difícil para Fabiola fue la etapa de la escuela, pues al iniciar desde joven, pasar de la vida civil a la militar, requirió de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo disciplina.

“Con el tiempo las dificultades son menos, lo más difícil es el cambio en el estilo de vida”.

Un día normal para la capitana primero enfermera comienza a las 5:00 de la mañana cuando comienza a preparar sus cosas para iniciar con sus labores, que actualmente desempeña en el Hospital Militar Regional de Irapuato.

“Me desempeño como jefa del grupo de enlace del Hospital Militar Regional, consiste en la supervisión constante de diferentes áreas,oficinas, supervisión en documentación, me hago cargo de la sección de contabilidad y caja recaudadora y la mesa de profesionales de la salud que es donde se contrata el personal médico, enfermeras, especialistas o técnicos de acuerdo a un programa que creó la Sedena en darles trabajo a profesionales de la salud y poder cubrir nosotros ciertas necesidades”.

Hasta las 3:00 de la tarde completa su jornada laboral y entonces dedica su tiempo por la tarde a ella y su familia.

“Las oportunidades que he tenido aquí en Sedena son muy grandes, he podido seguir con mi desarrollo profesional sin descuidar a mi familia, dedicarles tiempo y espacio, todo se puede, solo hay que esforzarse y aprovecharlo, no se me hace difícil, me brindan mucho apoyo, se que mi hija está bien cuando yo no estoy”.

HOSTIGAMIENTO A MUJERES NO ES UNA CONSTANTE Y SE CASTIGA DURAMENTE

Anteriormente Fabiola se desempeñó también en la Policía Ministerial Militar, donde tuvo la oportunidad de ayudar a otros desde el ámbito legal, actividad que le fue muy gratificante al colaborar en el cuidado de la disciplina militar, así como evitar y castigar malas conductas.

“No solo es la igualdad, en la Sedena por ejemplo los actos de acoso y hostigamiento son muy penados, es algo en lo que se ha hecho mucho hincapié, por tanto no es una situación constante y cuando se presenta se castiga duramente”.

En casos de denuncias por hostigamiento o abuso sexual los casos son tratados siempre en favor de la victima para que no afecten estos a su desarrollo, las conductas inadecuadas son perseguidas.





Ha recibido oportunidades en distintas áreas para desarrollarse profesionalmente.





La labor militar ha quedado estigmatizada por civiles debido a historias en las que señalan el ambiente desigual en cuanto a género se refiere, sin embargo esto actualmente es distinto pues la inclusión de la mujer ha llegado a todas las áreas militares.

“Tanto hombres como mujeres pueden concursar para promoción, escuelas, y otras cosas, existe una instalación militar que se abrió que se llama observatorio, está en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, si se detecta algún caso de abuso se les brinda el apoyo se prioriza que la víctima permanezca en un lugar donde se sienta segura y se investiga para que sea penada esa situación”.

Los parámetros para causar alta en el ejército no son diferentes para hombres y mujeres, salvo por algunos puntos como la estatura mínima dado que en el país existen promedios distintos de estas entre hombres y mujeres.

Las prestaciones de trabajo son algo que permite que todos los militares puedan ofrecer lo mejor a su familia, además de contar con tiempo para ellos.









“Estoy muy contenta con lo que soy hoy, con las oportunidades que Sedena me ha brindado, yo cumplí ya la edad mínima para retirarme, pero no me voy porque me gusta lo que hago”.

Fabiola extendió el mensaje a todas las mujeres que quieran pertenecer al ejército para que no abandonen su sueño y vean en la Sedena la oportunidad de desarrollarse académicamente y profesionalmente.

“Nos llegan muchas invitaciones a cursos hasta en el extranjero, becas nacionales, hay muchas oportunidades para seguir superándose en el Ejército para todo aquel que lo quiera aprovechar”.