¿Mito o realidad? Esta es la verdadera historia de los túneles de León

La historia de los túneles subterráneos de León se ha convertido en una leyenda del imaginario popular de sus habitantes, quienes aseguran que estos se conectaban con puntos estratégicos, principalmente con iglesias.

La ahora Capital Mundial de la Piel y el Calzado, era una ciudad llena de ríos y riachuelos, y conforme fue creciendo, estos se fueron embovedando, como es el caso del Río Mariches que se encontraba donde actualmente es la avenida Miguel Alemán y que en sólo en época de lluvia llevaba caudal.

¿QUÉ ES UN TUNEL?

Para despejar dudas, Pedro Daniel Reveles Reyes, coordinador de eventos y exposiciones del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), compartió las investigaciones que hay sobre este tema y despejar la duda de si se trata de un mito o de una realidad que formó parte de la historia de León.

“Nos tendríamos que ir a la definición absoluta de lo que es un túnel y si la tomamos como tal sí existen, pero el uso no coincide con lo que el imaginario popular cuenta. La mayoría de las personas creen que estos túneles se utilizaban como medio de escape, como medio de comunicación, principalmente entre las iglesias del Centro de la ciudad”, comentó.

El también historiador, mencionó que incluso Tafoya, un investigador local, realizó un plano de los túneles y cómo se conectan templos como el Santuario de Guadalupe, la Catedral, Expiatorio y San Juan de Dios, pero esto es sólo una hipótesis a partir de un trabajo de campo que hizo.

LA VERDAD

Pedro Daniel resaltó que los desagües del drenaje vienen desde la época romana y en el México colonial ya existían, por lo que en León hay herencia de estos. Además, recalcó que la ciudad zapatera siempre registró problemas de agua, por lo que se iban generando estos canales que se ven como vías de desagüe de lo que se acumulaba en ríos, riachuelos, arroyos y en las cimas o cerros como el de San Lorenzo, donde está el Santuario de Guadalupe.

“Muchas personas han comentado que han entrado a los túneles, pero nosotros al entrar nos damos cuenta que es un desagüe, una construcción de finales del siglo XIX y principios del XX y que tiene ese uso porque es un espacio adecuado para que vayan todos los desechos, todas las aguas y que se les pueda dar mantenimiento”.

Pedro Daniel añadió que si una persona puede entrar no lo convierte en túnel y sobre todo que no tiene esta finalidad de escapar y estar conectados con las iglesias, un mito que posiblemente surge por la suspensión de cultos públicos en 1926 con el entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, lo cual dijo “es totalmente falso”.

“En el imaginario popular se comenta que el templo Expiatorio, las catacumbas o las criptas se construyeron a la par de los túneles, pero viendo las series actuales como la del Chapo- para que le gente lo traduzca a una imagen presente- ¿cuánta cantidad de tierra se saca de un túnel sencillo o relativamente corto y todo el trabajo que esto implica, sería muy notorio y si se hace en una época donde los soldados están continuamente revisando, cuidando, pues se vuelve una tesis bastante imaginativa”, explicó Pedro Daniel.

Señaló que además el conflicto religioso comenzó en 1926 y un túnel de esas dimensiones no se realiza en uno o dos años y menos bajo esas condiciones.

También agregó que mucho de la persecución religiosa se dio en el campo, en la parte de los Altos de Jalisco, mientras que en León se trató más de una lucha política.

“Está comprobado que sacerdotes claretianos como Andrés Solá, sí fueron perseguidos, inclusive se les encontró oficiando sacramento en una casa de León y después fueron martirizados, se les conoce como los Mártires de San Joaquín”.

EL MITO

La gente cuenta que estos túneles conectan con diferentes puntos de la ciudad, pero sobre todo con los religiosos como el Santuario de Guadalupe, Catedral, Expiatorio y otras tesis incluyen a San Juan de Dios.

“Yo creo que está impregnado por ciudades como Puebla o Guadalajara que ellos sí tienen túneles que conectan espacios entre sí. Aquí es la otra parte, porque en León existen túneles que conectan fincas, casas o entre patios, y un factor muy importante con respecto a las lluvias, es que León se inundaba constantemente y entonces al no tener maquinarias, se aplanaba y se construyó encima de los desagües”.

Y esto se ha comprado con el paso de los años al realizar obras de rehabilitación en la Zona Centro, donde se han encontrado socavones que permiten ver estos desagües que la gente ha confundido con túneles.

“Siempre ha existido esa creencia, pero yo creo que a partir de los años 70, con los trabajos más notorios de rehabilitación del Centro Histórico, es que se empiezan a descubrir estos desagües antiguos, el alcantarillado, sótanos, etc., y la gente al verlos o los mismos trabajadores empiezan a hablar sobre el tema que se ha ido extendiendo hasta la época actual”, añadió Pedro Daniel.

Algunas de estas hipótesis se pueden encontrar en el libro “León, su fundación y sus túneles”, de Gilberto Guerra, el cual se encuentra en el acervo del AHML.

“Lo importante no es creer la primera versión que escuchamos, es estar comparando y generar un juicio propio y sobre todo que ahí están las evidencias, están las investigaciones, que si bien la mayoría no nos llevan a algo en concreto, al final de cuentas así es la historia y no podemos tener la verdad absoluta, pero sí construimos a partir de lo que tenemos, de documentos, de fotografías, de planos, de otras investigaciones, de trabajo de campo, de historia oral, lo más cercano a la verdad y en este sentido, hay muchas otras explicaciones que encajan de mejor manera que esta historia de los túneles”, concluyó.