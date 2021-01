María del Rosario Moguel es presidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato

María del Rosario Moguel Estrada, tomó el cargo como presidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato Capítulo León durante el periodo 2021-2022 y toma la estafeta de la doctora María De La Cruz Ruíz Jaramillo y continuar con las líneas de trabajo, unidos los colegiados, por los niños guanajuatenses.

Fotografías: Cortesía | Rosario Moguel

Rosario Moguel Estrada está inscrita desde el año 2008 en el Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato Capítulo León y en el 2020 asumió el cargo como Vicepresidencia compartió con El Sol de León que “uno de los objetivos es hacer que nuestro colegio crezca más, que seamos más, que se integren más médicos pediatras, hemos visto que el unirnos nos da mejor proyección en la sociedad, nos abre más las puertas con las autoridades, podemos hacer mejor nuestro papel porque el objetivo es el bien de nuestros niños y adolescentes, de ser más colegiados tener la enseñanza continua y trabajar por medios digitales”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Un poco de esperanza contra frustración y ansiedad

La actual y nueva presidenta del Colegio de Pediatras detalló las líneas que trabajará en la asociación civil “vamos a seguir con el legado de la doctora Ruíz, estamos en lo que viene siendo la promoción de la lactancia, la prevención a la obesidad, la salud de los adolescentes de manera integral que con frecuencia, a veces ni los pediatras, ni los internistas los vemos muy bien, como que están en el borde de que o me voy con el pediatra o me voy con el internista, siento que la capacitación por ambos lados no es la adecuada, entonces vamos a tomar eso, la salud reproductiva en los adolescentes, lo del aspecto emocional en ellos, los problemas que tenemos en los índices de suicidios y de intentos de suicidios” comentó la médico pediatra.

La facultativa resaltó que observará “cómo se trabajan los bancos de leche, que tengamos una capacitación para los médicos, para saber diferenciar entre diferenciar cuadro de Influencia o de Covid, la repercusión de los hábitos de estudiar en casa en los chicos, consecuencias de la cuestión ortopédica, por los hábitos posturales” y añadió que ya preparan el la celebración del mes del riñón en niños.

Rosario Moguel expresó que seguirá las líneas de labor de la anterior presidenta María De La Cruz “tratar de trabajar de manera coordinada como lo ha hecho la doctora con todo los colegios de profesionistas, que eso es algo que admiro mucho, como que ha sido el motor, lograr motivar e incentivar a que se trabaje unidos en equipo”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local En 2020 se registran en León 238 accidentes viales relacionados con el alcohol

Buscarán la vacuna para personal de salud privado “se está tratando a través de todos los colegios de todos los capítulos, lograr hacer un censo de pediatras que muchos no forman parte de colegios, pero muchos pediatras están trabajando en los consultorios y atienden pacientes, niños con Covid, entonces se está en eso trabajado para solicitar el apoyo a la Secretaría de Salud para que sean vacunados y a través de eso nos podemos dar cuenta de exactamente de cuántos somos o de tener una idea” comentó la doctora Rosario Moguel Estrada.

“El Colegio Estatal de Pediatras de manera conjunta, todos los capítulos que están trabajando en hacer el censo , sí se logró la comunicación, fue a través del Presidente de Colegio de Pediatras Estatal, hay muchas esperanzas, debe de ser para todos de alguna manera los hospitales privados también están haciendo sus censo y hay comunicación en cuanto a que es una necesidad, es algo que no se le debe de negar a nadie y también enfermeras no hay que olvidarlas, de nuestras manos derechas en nuestros hospitales que es el personal de enfermería mis respetos” relató para El Sol de León Rosario Moguel médico de niños.

Sobre la mesa directiva que conformó para su cargo comentó Moguel Estrada “estoy muy satisfecha y agradecida del equipo que formamos, hemos logrado que se mantengan algunos de nuestros miembros que han habido que ya tienen toda la experiencia de, pero también logramos integrar médicos pediatras jóvenes con nuevas ideas , que revitalicen y actualicen todo esto , si hemos logrado conjuntar mucha gente compañeros que quieren trabajar se ha hecho muy buen equipo es con el fin de servir a nuestros niños finalmente ellos son beneficiados”.