Un poco de esperanza contra frustración y ansiedad

León, Gto.- La aplicación de la vacuna contra Covid-19 significó para el personal médico una luz de esperanza para contener la pandemia y sus sentimientos de frustración y ansiedad por la situación que se vive en el municipio de León y en general, en el estado de Guanajuato.

Esmeralda Estrada Mendoza, es enfermera general del área de urgencias en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS. Ella recibió la inyección el pasado miércoles. “Es algo que ya queríamos estamos viviendo una situación muy difícil, y la vacuna es como una esperanza que tenemos a que esto se controle un poquito; la verdad es como esperanza".

Agregó que no tuve ninguna reacción, me dolió un poquito la cabeza unas dos o tres horas, puede ser también el estrés es una vacuna nueva que no se había aprobado, hay muchas expectativas, la gente opina que no hay que ponérsela que somos conejillos de indias y la verdad no es cierto, la vacuna ya está aprobada, si había un poquito de nervios pero sinceramente no tuve ninguna reacción”.

“¿Qué significa para mí? Esperanza, hemos visto cómo muchos compañeros han caído, que están enfermos que se están incapacitando por este problema, es esperanza, yo es algo que quería y de mi servicio fue la primera que me lo puse del personal de enfermería del servicio de urgencias”, relató.

Perla Karina Hernández Zárate, es Enfermera General del Hospital General de León, ella enfermó de Covid en julio del año pasado, recibió su vacuna a las 8:40, el pasado jueves. Creo que es un rayito de esperanza para la sociedad, antes que nada somos personal de salud, también somos seres humanos, hemos estado ya casi un año al frente de esta enfermedad, hemos tenido muchas complicaciones como personas en el sentido de que nos hemos enfermado de Covid en el sentido de que hemos tenido alteraciones psicológicas en una sobrecarga laboral, el estrés de estar manejando el equipo al menos en mí en ocasiones ha generado ansiedad y la frustración de perder tantas vidas, es un rayo de esperanza para nosotros de que esto poco a poco va ir disminuyendo, que vamos a estar protegidos hasta cierto punto”.

Mayela Molina Ramírez, Médico Urgencióloga, del área de urgencias adultos de la clínica 21 del IMSS fue inmunizada también el jueves. Expresó que “estamos muy contentos pensamos que el proceso iba a ser todavía más tardado veíamos muy lejos que nos llegara la vacuna aquí, sobre todo a Guanajuato, sobre todo al IMSS".

"Para nosotros fue una sorpresa que hace dos días que la vacuna ya iba a llegar y el día de hoy nos vacunaron y nos sentimos más tranquilos y en general muy contenta”.