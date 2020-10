Mantiene Guanajuato fondo estatal para apoyar a policías municipales

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que la bolsa de 200 millones de pesos de recurso estatal que se reparte a los municipios para fortalecer a sus policía municipales se mantendrá, para con ello hacer frente a la posible eliminación del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), como viene contemplado en la Propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021.

“Se mantiene, no se ha agotado, son 200 millones de pesos de entrada y lo vamos a mantener hasta que se agote”, dijo el gobernador de Guanajuato en entrevista con Organización Editorial Mexicana, quien señaló que en Guanajuato se seguirá apostando por fortalecer a las policías municipales, pues dijo que la seguridad se tiene que construir desde lo local.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que a dos años de gobierno, se han tenido avances importantes en seguridad, pero reconoció que aún falta mucho por hacer en este tema, que es una de las principales demandas que tienen los guanajuatenses.

“Se recuperó el territorio de Santa Rosa de Lima, acuérdense que antes había un territorio donde no entraba ni el Ejército ni la Marina, era un territorio donde no podía entrar nadie, hoy lo hemos recorrido caminando, se restituyó el Estado de Derecho en esta zona, obviamente no hemos acabado con el problema, pero se ha avanzado mucho porque les has quitado territorio, se detuvo al líder criminal de esta organización y que estoy seguro que es la captura del sexenio para el Gobierno Federal y donde participó la Fiscalía de Estado con el Ejército”, dijo el mandatario estatal.

Por ello calificó como “una lástima” la intención de desaparecer el Fortaseg, pues reiteró que la seguridad se tiene que construir desde lo municipal y debilitar a las policías con menos recursos, hará más complicado el combate a la delincuencia.

“Si no fortalecemos a las policías municipales, es muy difícil acabar con el problema y quitarles el recurso es más difícil, porque no es dinero para los alcaldes, es para el policía que necesita un chaleco blindado porque está arriesgando su vida, necesita un chaleco antibalas, porque es el policía el que está dando la cara ante la delincuencia, es a lo que le están quitando el dinero, a esos policías que ganan muy poco y que están arriesgando su vida por nosotros, es a los que están afectando con los recortes del Fortaseg y todo para favorecer a proyectos faraónicos, como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía”.