Confirma gobernador nuevo crédito para reactivar economía

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó que sí será solicitado un nuevo crédito de cinco mil millones de pesos para invertirlo en obra pública, pues dijo que esta medida permitirá una recuperación económica más rápida en el estado; además, dijo que al término de su administración, toda la deuda solicitada estará liquidada y no será heredada.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que Guanajuato es uno de los pocos estados que en medio de la pandemia tiene inversión en obra pública con recursos 100% estatal y donde hay seis mil 500 millones de pesos invertidos en todo el estado, lo cual ha permitido que la pérdida de empleos no haya sido tan alta, a pesar de la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el país.

Dijo que en un análisis detallado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, éste está realizado con números optimistas que difícilmente se podrán lograr, por lo que el recorte para Guanajuato es inminente.

“Ellos están poniendo el barril de petróleo a un cierto precio, que sabemos que no se va a alcanzar, están sobreestimando la recaudación, que sabemos que no se va a dar y esto va a traducirse en menos participaciones, aunque no lo veamos ahorita, pero es un presupuesto con cuentas alegres el federal y eso se va a traducir en menos dinero, entonces ese cálculo ronda los siete mil millones de pesos".

“Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo compensamos este hueco, entonces hay dos maneras: una es lo del Impuesto Sobre la Nómina que hoy lo usamos para obra pública, ese redistribuirlo en los programas como el campo, seguridad, salud, educación, donde no podemos bajar la guardia, pero ¿cómo suplimos esa obra pública? Con otra línea de crédito de cinco mil millones para que en estos dos años, que son los peores de la crisis, tengamos la mejor medida contracíclica que es la obra pública, porque genera y mueve más de 45 ramas de la industria, entonces tener más de 10 mil millones en dos años en obra pública, los más difíciles, pocos estados pueden presumir eso”, señaló.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que no se heredarán deudas a la siguiente administración estatal, pues los créditos solicitados son recuperables en poco tiempo, por lo que echó por la borda los cuestionamientos que dicen que sólo está endeudando a la entidad.

“Cuando yo termine de gobernador, vamos a deber lo que se debía cuando yo entré, cinco mil millones de pesos, nada más. Entonces para un presupuesto de 97 mil millones, el crédito que tenemos es totalmente manejable y nos va a permitir tener un estado en apogeo.

Entonces son recuperables porque son para inversión, es dinero que se invierte en obra pública, que se traduce en empleos y en generación de impuestos, que al final se te regresan