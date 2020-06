Luchan organizadores del Rally Guanajuato por obtener fecha en 2021

León, Guanajuato.- Organizadores del Rally Guanajuato-México se encuentra en pláticas con los realizadores de la justa automovilística mundial para que queden en el calendario oficial del 2021, ya que en el previo no aparece.

Adrián Molina representante de Rally, señaló que la salida de las terracerías leonesas y guanajuatenses de la competencia sólo está programada en el calendario preliminar y esperarán al oficial.

La FIA saca un calendario preliminar cada año y posterior a este calendario; saca uno definitivo. Esto quiere decir que estamos viviendo una etapa relativamente cotidiana en las que siempre hay áreas de negociación.

Vamos teniendo conversaciones con el promotor mundial; a manera de seguir en el calendario el año que entra. Estamos trabajando muy fuerte contamos con el apoyo del municipio, como del estado”.

Señaló que las pláticas con los organizadores continúan y en un estatus de medida, se encuentran en este a la mitad de ellas.

Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo del municipio de León, Guanajuato, señaló el impacto económico de lo que provocaría no ser parte del WRC en terracerías locales, aún no está mediado pues no es un hecho.

“Aún no lo hemos medido porque todavía no es un hecho”, indicó Gloria Magaly Cano de la Fuente.