Lost Frequencies encendieron el Foro Mazda

León, Gto.- El Foro Mazda de la Feria de León vibró este viernes al ritmo de la música electrónica dentro del festival "Water Castle", que tuvo importantes exponentes de la música electro, teniendo como plato fuerte al DJ belga Lost Frequencies.

Desde las 4:00 de la tarde, las puertas del foro fueron abiertas, donde poco a poco el público fue entrando con su pulsera en mano, esto para disfrutar de las primeras presentaciones de este festival electrónico.

Los primeros dj's que saltaron al escenario fueron "Soulsis", seguido de "Silvera" y "Pelayo", quienes a través de sus mezclas y sonidos, acompañados de proyecciones en las grandes pantallas, comenzaron a levantar los ánimos del público.

Es de mencionar, que en las primeras horas, fue poca la respuesta de los fanáticos de este género, conforme las horas pasaron, poco a poco el recinto se fue mostrando con mucha más gente que se disponía a disfrutar de una noche de beats.

La jornada continuó con: "Franz Colmer y Save the Rabbits", posteriormente "Rhomel" y "Sebastian Vacoul", hicieron bailar a su público; "Yiss & Dala" y el "Cartel de los Hipopótamos", calentaron los ánimos ante un público que se fue soltando a un ritmo lento, puesto que al principio no se mostró un ambiente de fiesta y diversión.

"Criminal Sounds" y "Tadeo Fernández", generaron con sus mezclas acompañadas de proyecciones originales en las pantallas y luces de colores que jugaban por todo el recinto, un cambio de energía en el público, que disfrutó cada sentimiento que fue estimulado ante los diferentes cambios de ritmo.

El momento más esperado llegó después de las 11:00 de la noche, cuando Lost Frequencies subió al escenario para inyectar al público con su energía y sus esperados éxitos. Las canciones "Are You With Me", "The Feeling" y "Melody", por mencionar algunas, encendieron la velada.





UN FESTIVAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Water Castle es un festival que ha cobrado relevancia en los últimos años, gracias a su apuesta por traer a los mejores exponentes de la música electrónica a diferentes ciudades de México. Este concepto busca replicar la experiencia de estar en un gran festival electrónico, con una producción de primer nivel y un ambiente único.

LOST FREQUENCIES, LISTO PARA SU TOUR

El DJ belga se encuentra preparando su próxima gira llamada "All Stand Together", que comenzará el próximo 9 de febrero en Los Ángeles, donde pisará varias ciudades de Estados Unidos como Houston, Brooklyn, Chicago, Las Vegas, donde luego regresará a México para presentarse en el festival Tecate Pa'l Norte, realizado el 31 de marzo en Monterrey.