Le cantan al desamor con Espinoza Paz

León, Gto.- Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, robó suspiros al presentarse gratuitamente en el Foro Mazda de la Feria de León, donde cada uno de los asistentes le cantó al desamor a todo pulmón.

Este talentoso artista suele desenvolverse dentro de la música como la banda sinaloense, norteño, duranguense, ranchera y mariachi, por lo que es considerado como uno de los representantes del regional más importante del país.

El músico y cantautor mexicano momentos antes de su presentación ofreció una entrevista ante los medios de comunicación, en donde dio un adelanto de lo que se viene en cuestión musical, ya que mencionó que cuenta con bastante música almacenada cassettes, grabadoras y discos duros que podría salir a la luz.

Después de un intro de algunos minutos, el cantautor se dirigió a su público y dijo: "Buenas noches, quiero decirles una cosa, me pelie con mi ex, entonces estamos adoloridos".

"Mi abuela es de Guanajuato y si un día me caso, quiero casarme con una de Guanajuato, si está noche alguien tiene el corazón rotó, quiero decirles que yo también lo tengo roto en este momento, tan roto que por poco no venía, pero luego pensé y dije: quizás en León hay gente que está pasando lo que yo estoy pasando, quizá tienen una relación que ya no da más, que ya dio lo que iba a dar, porque aveces uno elige donde no debe estar, solo por amor, si tu estas allí, recuerda que eres lo que prefieres, y si ya no la quieres dile esto... Al diablo lo nuestro...", agregó.

Esto dio entrada a las primeras notas de la canción con el mismo nombre, mientras que la siguiente en la lista fueron" No elegí conocerte", "Ponte en mi lugar" y "La sonrisa obligatoria", donde el cantante señaló que fueron de su autoría, aunque no todas son cantadas por él, además que fueron escritas para aquella persona que no se encuentra ya a su lado.

"Lo que dice esta canción me hubiera gustado decírselo (a su ex) pero ya no tuvimos contacto y sé que ella le hubiera gustado contestar lo que dice esta canción. Si lloro alguien ofrézcanme sus brazos para consolarme, no les cuesta nada", mencionó el cantante antes de interpretar la canción "Seremos".

PIDE SUBIR AL ESCENARIO

Entre los primeros asientos de la línea cero se encontraba Monserrat Torres, quien es originaria de la ciudad de León, fanática de Espinoza Paz desde hace más de 10 años.

Monserrat portaba un cartel con la leyenda "Hoy es mi cumpleaños quiero bailar contigo", aunque señaló que es su cumpleaños sería el próximo viernes aprovechó que su artista favorito llegaba a la ciudad para pedirle repetir una historia que ya había vivido antes, puesto que mencionó que un concierto anterior había logrado subir al escenario y bailar con él.

"Mi arrepentimiento", "No llega el olvido" , "La mushasha shula", fueron de las más coreadas y sobre todo las más esperadas de la noche.