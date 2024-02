¡Vamo' a ser felices León, Guanajuato!

León, Gto.- Todo valió totalmente la pena, el concierto de Maluma fue exitoso, lleno de euforia, baile, luces y una noche inolvidable. Una entrega y conexión total entre artista y público que no solo hizo vibrar el Foro Mazda, sino todo el recinto de la Feria Estatal de León.

Local Bailan “machín” con Carin León en el Palenque de León

Poco importó a los seguidores de Maluma no haber dormido, pasar más de trece horas formados para obtener una pulsera y otras más para ingresar al Foro Mazda. Ver a su artista favorito en el escenario hizo que el cansancio desapareciera.

En punto de las nueve de la noche, Juan Luis Londoño Arias, nombre real del originario de Medellín, Colombia, salió al escenario acompañado de su grupo de bailarines. Su presencia era por demás esperada y llegó directamente del aeropuerto hasta el Foro Mazda.

"Buenas noches León, Guanajuato, esta será una noche inolvidable, gracias por estar aquí", dijo Maluma Baby al tiempo que los acordes de "Cocoloco" comenzaban a sonar. El público ya lo esperaba de pie y con ganas de cantar, bailar y gritar.

La noche siguió con "Corazón"; "Ta Ok"; "Vente pa' ca"; "Chantaje": "HP"; "11PM" y "Mala mía".





POR TERCERA VEZ EN LEÓN

"Ya los extrañaba León, Guanajuato, esta es la tercera vez que estoy con ustedes y estoy muy contento porque este es mi primer show del 2024", dijo el cantante a su público, que le respondía con aplausos, gritos y una gran ovación.

En este punto de la noche, Maluma cedió el micrófono a sus "Hawai"; "La Fórmula"; "Sobrio" y "Amigos con derechos", complementaron el repertorio musical.

El también llamado "Pretty Boy", hizo una pausa para dedicarle unas palabras a sus seguidores.

"Buenas noches mi gente, entre canción y canción, no he podido decirles que los he extrañado con cojones. Quiero agradecerles a todos ustedes por seguir mi música, por escuchar mis canciones y apoyarme en mi carrera. Además, decirles que México para mí es como mi segunda casa, ¡muchas gracias! Es increíble ver tantas personas, desde el principio hasta el final, "los amo con todo mi corazón", comentó Maluma a sus fans.





FAN DE MÉXICO

Antes de seguir cantando, Maluma se dijo fan de México: "Soy fan y amo su cultura, si gente, sus mujeres, su gastronomía y también su música".

Acto seguido, invitó a todos a cantar el tema "Cada quién" de Grupo Firme. Para ello complemento su vestuario con una texana.

Luces, fuegos artificiales y humo llenaron el escenario haciendo un gran espectáculo. El momento de la canción del año llegó con "Según quién". Un mix de reggaeton, el tema "El Perdedor"; "4 Babys", fueron el punto final de la noche.

"¡Muchas gracias mi gente, gracias por todo, los llevo en mi corazón y recuerden que la carrera de Maluma Baby apenas está comenzando!", dijo el colombiano, quien apenas el 29 de enero cumplió 30 años de edad.

Local Le cantan al desamor con Espinoza Paz

El colombiano se despidió de su público y las luces se apagaron, pero sus fans encendieron las linternas de sus celulares y gritaron al unísono “otra, otra”. El cantante regresó al escenario y canto nuevamente “Hawái” y “Carnaval”.





DATOS

LAS MÁS COREADAS

-Chantaje

-11 PM

-Mala mía

-Hawái

-Sobrio

-Amigos con derechos

-Según quién





DURACIÓN DEL CONCIERTO: 2 Horas

ASISTENTES: Más de 20 mil





REGALOS DE SUS FANS

-Una playera de León.

-Peluches.

-Un sombrero.

-Una bandera de México.





MEJORES MOMENTOS DE LA NOCHE

-Tomo un celular de una fan para hacer una videollamada.

-Brindó con sus fans.

-Maluma Baby besó la bandera de México que le regalaron.





ZONA FEST

Aunque algunos fanáticos se resistieron a asistir a la Zona Fest, ubicada en el planetario de Explora, cerca de 2 mil 500 personas llegaron para disfrutar el concierto desde ahí.