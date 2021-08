Llaman empresarios a trasnacionales a sumar esfuerzos por la calidad de vida de guanajuatenses

León, Gto.- Empresarios realizan un llamado a las empresas trasnacionales en la entidad a tener un trabajo colaborativo con las compañías locales, que permitan un mayor desarrollo económico en Guanajuato y sobre todo mejor calidad de vida para los leoneses, recompensando su mano de obra, tiempo y esfuerzo, así lo dijo Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

“Hacerle una petición a los comercializadores, que no ahoguen tanto a los empresarios, que no quieran pagar tan barato, que después sea el problema que el empresario no pueda pagar mejor, si el empresario sube su mano de obra que es fundamental”, comentó.

El presidente del CCEL comentó que las grandes empresas trasnacionales y las compañías locales tienen que sumar esfuerzos para fortalecer la cadena de valor, beneficiando el trabajo de los guanajuatenses, mejorando sus salarios, prestaciones, patrimonios y calidad de vida.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local "Chulean" calzado hecho en León

“Tenemos que ir como cadena a preparar mejor a la gente, para que tengamos gente que pueda competir con mejores puestos, por mejores industrias donde se genere mayor riqueza, mayor valor agregado”, comentó.

González García expresó que marcas tradicionales en León han desaparecido, debido a que no logran competir con las grandes empresas , ya que compran la mano de obra en un menor valor, venden sus productos a un precio más bajo y le suman el nombre de su marca, lo que genera que otras ya no puedan mantenerse en el mercado y se conviertan en sus proveedoras.

Explicó que esto se ve con varios sectores productivos, como lo es el calzado, la agroindustria, el sector turismo, comercio, automotriz, entre otros, “muchas de las marcas del calzado leonés se han perdido y ahora les entregamos a empresas como marca Coppel”, comentó.

Si bien es una buena acción la que realiza el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al atraer empresas industriales extranjeras, también es importante que se pueda tener una buena relación con las compañías locales y tener una competencia justa para mejorar la economía.