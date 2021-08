Caen ventas hasta 30 % en Zona Piel

León, Gto.- Líderes comerciantes de la Zona Piel en León, informaron que sus ventas cayeron de un 50 por ciento en el último trimestre del año a un 20 por ciento desde mediados del mes de agosto, sobre todo por los gastos que se presentaron en los padres de familia para el regreso a clases.

César Suárez Oñate, presidente de la Plaza San Crispín en la Zona Piel, informó que desde hace 15 días las ventas se comenzaron a desestabilizar en al menos 80 negocios que forman parte del establecimiento y que fue debido a que los padres estaban algo gastados, dijo que solo este fin de semana se vio movimiento, pero por el regreso a clases.

“Tiene como unos 15, 22 días que se puso muy tranquilo, me imagino que por las entradas a la escuela, yo creo que las ventas están en un 20 por ciento, antes había hasta 50 por ciento de venta, pero recientemente bajó muy feo, solo el sábado y el domingo vi a gente”, comentó.

Suárez Oñate comentó que en este momento están pasando por una etapa baja y que el próximo mes también se comienza a ver un movimiento bajo, pero que varios locatarios establecen promociones, estrategias de venta en línea, entre otros métodos para ayudarse en su economía.

En la Plaza San Crispín se están realizando mejoras en la misma, para ser más atractiva a los visitantes, ya que en los últimos 8 meses se cambió el domo del techo, mismo que estaba quemado desde el incendio que sufrió el área comercial desde hace 20 años y que otras administraciones no la habían cambiado, acción que requirió una inversión de 150 mil pesos, cantidad que se cubrió entre todos los locatarios.

Erika López, presidenta de la Plaza CTM en la Zona Piel, comentó que ella como comerciante está viviendo lo que muchos otros sectores productivos también están pasando, ya que está al día de la economía, ya que en ningún momento ha cerrado sus puertas debido a la pandemia por el Covid-19, al contrario está buscando siempre la forma de innovar y salir adelante.

“Tengo 3 locales en esa plaza, uno en cada pasillo y entonces sí he evaluando mucho las ventas verdad, como representante he sentido como una pandemia doble, más que nada porque hace un año se cerró todo y yo no cerré ningún día, pero sacaba un par o dos pares al día, porque voy al día, también estoy sintiendo bajas ventas, toda la gente está desesperada, todos los fabricantes están dando los precios por las redes sociales hasta de surtido, no hay ética”, mencionó.

Expresó que además de las bajas ventas en sus locales y la de los compañeros, en las redes sociales se da la competencia desleal con precios hasta de proveedor o fabricante, que surgen más atractivos para los consumidores y dejan de ri a una de las zonas más populares de la ciudad en piel y calzado.

Erika López comentó que le gusta mucho su trabajo y que no dejará de vender calzado ya que es algo que le permite salir adelante, pero sí buscará la forma de contar con más elementos para sacar adelante sus negocios y que la pandemia no la haga rendirse pues ya tiene más de 10 años en el negocio.

Por ahora se espera que los comerciantes se vean beneficiados con los eventos que se tienen planeados en la ciudad para lo que resta del año, sin embargo en septiembre siempre ha sido el peor mes en ventas y con lo poco que tienen ahora será difícil mantenerse de pie.