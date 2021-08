Llaman empresarios a leoneses a no bajar la guardia durante la tercer ola de contagios

León, Gto.- Empresarios del sector turismo en León hicieron un llamado a la población para que no relajen las medidas sanitarias ante la tercer ola de contagios por Covid-19 en Guanajuato y así se mantenga la recuperación económica en la entidad, lo anterior luego de que el semáforo estatal de reactivación económica cambiara su color de amarillo a amarillo con alerta y sus aforos disminuyeran del 75 % al 60 %.

“Hago un llamado a que no bajemos la guardia en todas estas medidas de sanidad que es muy importante para nosotros seguir cuidándonos por el bien de todos, esto no es un tema únicamente laboral, empresarial, sino de salud a nivel poblacional y que en esa medida es importante no tener un mayor retroceso y que de nueva cuenta siga generando impactos en la economía”, mencionó Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León.

Agregó que desde su sector se continúa la vigilancia de las medidas de sanidad, con la intención de que los visitantes puedan tener seguridad de venir, además de ser responsables con la población en general.

“Los hoteleros seguimos implementando nuestra certificación gubernamental que es el distintivo Guanajuato Sano, en donde estamos buscando garantizar las medidas de bioseguridad para nuestros proveedores, para nuestro personal y de igual manera para nuestros clientes, todas con la misma importancia de que no se siga generando la propagación de este virus y que es importante no bajar la guardia”, comentó.

Rocha Moreno comentó que pese a que no se ha alcanzado un aforo superior al del 36 por ciento en los hoteles, la reactivación económica ha sido constante y el tener el aforo del 60 por ciento para sus actividades les permite mantener su ritmo de trabajo.

Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Bajío y León, comentó que pese a la alza de contagios en el estado, la situación es distinta a como se vivía en la primera y segunda ola de contagios, debido a la vacunación, sin embargo la sociedad no debe de descuidar su salud y protegerse ya que se han dado casos positivos del virus Sars-Cov-2, incluso defunciones en personas vacunadas.

“La situación es diferente, porque ya la mayoría de las personas o de la población ya está vacunada, la vacuna no te exime del contagio, pero sí de que sea un contagio más leve y que los puedan sobrellevar con mayor facilidad y poder sobre llevar en casa”, mencionó.

La líder de los restauranteros exhortó a la población a que si por alguna razón se les pasó su momento de vacuna en el rango de edad que corresponde, acudan por sus dosis dentro de otro bloque de población, ya que dijo la Secretaría de Salud ha brindado facilidades.

Agregó que se están redoblando esfuerzos de medidas sanitarias en todos los restaurantes de Guanajuato y León, además de que se está concientizando a la población de que se proteja del virus Sars-Cov-2 y tome en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades.

“Nosotros estamos redoblando todas las medidas de sanidad y protocolos, porque en muchos estados han pasado del verde al amarillo, los que estaban en amarillo han pasado al naranja, los naranja están en rojo y nosotros de alguna manera nos hemos mantenido en amarillo aunque sea con más restricciones y a nosotros como industria nos importa mucho seguir de pie, seguir abiertos y reforzar las medidas sanitarias, pero continuar con la operación porque esa baja del 75 al 60 nos afecta, pero todo es mejor a que nos bajen al 30 por ciento e incluso llegar a solo el delivery”, dijo.