Llaman a elaborar políticas públicas independientes del gobierno federal

LEÓN, GTO.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acompañado del presidente de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), Gonzalo Méndez Dávalos, inauguró la XXX edición de la Asamblea Nacional de este organismo que se estará llevando a cabo en esta ciudad.

Los actores claves del sector de la vivienda, empresarios y autoridades se dan cita en #LeonGto, para nuestra 30a. #ConvencionCANADEVI, con el objetivo de construir y fortalecer una agenda estratégica del futuro para la vivienda en #México.#CANADEVI #SomosCANADEVI pic.twitter.com/mxoNDypJ5U — CANADEVI NACIONAL Oficial (@CANADEVINAC) January 30, 2020

Esta convención anual de autoridades gubernamentales, empresarios, constructores y representantes de los sectores empresariales y de trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) tiene un peso específico puesto que pone en común estadísticas, cifras y datos de la situación en la que se encuentra esta industria en la actualidad.

Durante la #ConvencionCANADEVI, @diegosinhue, gobernador de Guanajuato, anunció que su gobierno destinará 100mdp a subsidios a la vivienda.#CANADEVI #ConvenciónNacional pic.twitter.com/OSF4EeFzSC — CANADEVI NACIONAL Oficial (@CANADEVINAC) January 30, 2020

De igual manera se dan las perspectivas económicas y fiscales que definirán el mercado para los próximos 5 años.

Uno de los ejes fundamentales de esta Asamblea es llamar a los empresarios a diseñar, en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, políticas públicas independientes sin depender del gobierno federal.

DESTACA EL GOBERNADOR ALIANZAS CON EMPRESARIOS

En su discurso, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo énfasis en las alianzas que se han establecido con los constructores de la entidad para sacar adelante a Guanajuato.

La vivienda es motor del bienestar social y económico de #México y hoy se lleva a cabo en #GTO la XXX Convención Nacional de la @CANADEVINAC.

En este evento refrendamos nuestro compromiso de trabajar con los desarrolladores de vivienda para impulsar este sector. #EsoEsGrandeza pic.twitter.com/mNlzCMGAcF — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) January 30, 2020

Reiteró también los beneficios que llegarán con el empréstito por 5 mil 350 millones de pesos ya autorizado por el Congreso local y que será invertido en obra pública.

En nuestro panel “Visión de los sectores sobre el Plan Estratégico Financiero del @Infonavit”, participan @MarioMaciasRobl, director de la @DSTInfonavit y Carlos Gutiérrez Ruiz, Director Sectorial Empresarial del #INFONAVIT. pic.twitter.com/3z8vuIMxwJ — CANADEVI NACIONAL Oficial (@CANADEVINAC) January 30, 2020

Sin embargo dejó en claro que es importante distinguir entre repartir la riqueza y generar la misma, por lo que resaltó que la labor que se realiza en la entidad es no depender de un paternalismo del gobierno federal.

Bajo esta misma línea reiteró que Guanajuato ofrece un subsidio de 100 millones de pesos para que los guanajuatenses puedan acceder a la compra de una vivienda.

SE COMPROMETE CANADEVI A INVERTIR 175 MMDP

Gonzalo Méndez, presidente de la CANADEVI, anunció el compromiso de los desarrolladores de invertir 175 mil millones de pesos para la construcción de vivienda este 2020, una acción de importancia para una industria que aporta el 6% del Producto Interno Bruto nacional y poco más de 2 millones de empleos en todo el país.

La expectativa de la Cámara, dijo, es construir 285 mil viviendas en toda la República, respetando siempre las condiciones de seguridad y calidad. "Los constructores están listos para invertir", aseguró.

Méndez Dávalos propuso la creación de un instituto que agrupe a trabajadores no asegurados con la intención de brindarles la oportunidad de acceder a la compra de una vivienda y declaró que en la CANADEVI, no hay lugar para empresas que no estén comprometidas con México y que no tengan calidad.

Por otro lado destacó la participación de las MyPymes en la Cámara y aseguró que el 75% de las viviendas en nuestro país son construidas por estas organizaciones.