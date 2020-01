Sigue con buena aceptación el combo de $70 de acceso a la Feria de León

Ante todo pronóstico negativo de aceptación, el combo de pago de 70 pesos, para ingresar a la Feria de León 2020, sigue gustando a los visitantes.

Y es que ya solamente quedan dos fechas para si ustedes no ha ido a pasar un rato agradable en familia, juegos mecánicos o de más actividades, todavía les quedarían los días lunes y martes de la próxima semana para hacer valido el pase mágico por la debida remuneración.

Durante este último miércoles del mes y también de la Feria, las personas de nueva cuenta se dieron cita para desde la tarde comenzar a abarrotar, en primera las filas para los juegos mecánicos y de más atracciones.

El área de Poliforum poco a poco se fue llenando y para caída la noche del miércoles, su tránsito por los decenas y decenas de pasillos fue lento por horas.

La gente opina

“Pues para aprovechar el combo porque se nos hace bien para venir con mis hijos y esposo, somos 5 personas; nos vamos a subir las veces que alcancemos a los juegos”, indicó Rosa Elena.

“Cuando uno tiene niños, si conviene pagar los 70 pesos; porque a comparación de años pasados va a ser menor el gasto; a mi si me combino”, señaló Sofía Cruz.

“A mí no me gustan los juegos y me dan pavor y por eso no le veo caso pagar los 70 pesos”, indicó Gabriela Bernardino.

“Por una parte está bien, pero se hace mucho tiempo en las filas para subirse a los juegos y es un ahorro también, porque en años pasados uno gastaba más o no traías suficiente dinero para subir a los niños”, expresó José Castro.