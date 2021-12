Llama Sophía Huett a alcaldes a trabajar en certificación de policías

Sophía Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, llamó a los alcaldes a trabajar en la certificación de todos los elementos de las Policías Municipales, ya que toda persona que es dada de alta en una plaza de seguridad pública debe contar con su certificado de control y confianza o de lo contrario se puede incurrir en un delito.

La funcionaria estatal señaló que en las corporaciones policíacas no debe hablarse de avances de que 70, 80 o 90 % de los elementos han aprobado sus exámenes de control y confianza, ya que el margen en ese rubro debe ser mínimo pues cada uno de los elementos debe cumplir con ese requisito.

Local Sophía Huett invita a denunciar extorsión

“A veces se habla de que hay un avance de 70, 80 o 90 % y yo creo que ya no tenemos que hablar de avances de 60, 70, 80 o 90, es una obligación y es por ley, no hay vuelta de hoja, tendríamos que hablar de un avance del 99.9 % y doy este margen porque evidentemente hay personal que estás mandando a revaluar o renovar sus certificados en control y confianza, ese sería el porcentaje que deberíamos tener en todas las corporaciones, es una obligación que todos estén acreditados”.

Destacó que el cumplimiento de la certificación de los elementos de Policía Municipal será uno de los compromisos que tendrán que cumplir cada una los municipios para el próximo año si pretender acceder al recurso estatal en materia de seguridad.

Señaló que hay municipios que están trabajando en la reconstrucción de sus corporaciones de Policía Municipal para que sus elementos aprueben sus exámenes de control y confianza y dijo que estarán pendientes para que la totalidad de los municipios cumplan en ese rubro.

Así mismo dijo que trabajan en aumentar el nivel académico de los Policías, ya que actualmente se han integrado universitarios que cuentan con la preparación necesaria para asumir el cargo y añadió que la intención es integrar principalmente criminólogos, psicólogos y abogados.

“Vamos a trabajar en el nivel de las y los policías, hoy tenemos muchos universitarios y universitarias que tienen la preparación necesaria para poder ser Policías, es una profesión que tiene un buen sueldo en Guanajuato que me atrevo a decir que profesionistas en otros ámbitos no logran alcanzar, queremos aumentar el nivel, que ya no nada más sea secundaria y prepa sino poder integrar criminólogos, psicólogos, abogados”.