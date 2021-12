Sophía Huett invita a denunciar extorsión

Una extorsión no denunciada se convierte en puerta abierta para el crimen, dijo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophía Huett López, por lo que se debe denunciar.

No descartó que en el caso particular de León exista este delito “hay este tipo de eventos lamentables y les puedo decir a quienes hoy lo están viviendo: No hay otra manera de salir de ese tema que denunciando y eso lo tenemos muy comprobado”, aseguró.

Comentó el caso de Celaya, donde los delincuentes vivían del robo de la gasolina, pero cuando esto terminó comenzaron a diversificarse, hasta llegar al robo de vehículos donde fue un momento muy complicado así como con la extorsión.

“Extorsión directa donde dejaban papelitos, números de teléfono incluso aparatos telefónicos con la petición de que se comunicaran. La gente con mucho miedo y desconfianza en la autoridad principalmente municipal en ese momento comenzó a pagar”, explicó.

Dijo que en el caso de Celaya, la Fiscalía General del Estado ha realizado un muy buen trabajo y cuenta con una unidad especializada en extorsión, donde nunca van a poner en riesgo a la gente y lo más importante es que los delincuentes acabarán tras las rejas.

“El tema más importante, no es lo mismo que alguien enfrente una pena por un caso de extorsión a por los 20 ó 30 casos que estaban cometiendo, que realmente lo que permite es ampliar las penas”, recalcó.

Por el otro lado, sobre el regalo bomba en Salamanca, aseguró que hubo medios de comunicación que se aventuraron a decir que era una extorsión, lo que provocó que de manera inmediata los que no habían sido extorsionados iban a entrar en pánico, iban a empezar a ocurrir las llamadas telefónicas, por esa razón era muy importante clarificar las razones y no fue un tema de extorsión.

“Cuando dejamos nosotros fluir el miedo de creer que es extorsión, lo único que provocamos como autoridades y ciudadanía es dejar una puerta abierta a que el miedo nos aleje de la autoridad porque es lo primero que piden los delincuentes, y segunda a que exista la posibilidad de que se de este tema”, aseguró.

Dijo que la denuncia es el camino, y se puede crear un esquema positivo con la Fiscalía General del Estado, que puntual y profesionalmente atiende los temas.

Para mayor orientación la gente puede acceder a la plataforma “Efecto prevención” en web, hay una cuenta en Twitter y Facebook. Donde se habla de prevención en todos los temas desde fraudes, de salud, adolescentes y seguridad empresarial.

También se pueden atender a través de las redes sociales de Sophía Huett López, que busca subir nuevos tema diario, incluso los que llegan por correo electrónico como delitos cibernéticos, especialmente en estas épocas del año, “volveré a subir el tema de cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp y cómo protegerla, cree que es algo muy importante que debemos de hacer en este momento”, concluyó.