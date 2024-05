Listado de deudores de Guanajuato se mantiene actualizado

Guanajuato, Gto. El padrón de deudores alimentarios es movible, sin embargo, se mantiene actualizado, sostuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz.

Recordó que el listado ya no lo administra el Poder Judicial del Estado, pues pasó al Poder Ejecutivo su administración, sin embargo, lo que sí hacen es proveer los datos para actualizarlos y retroalimentar el sistema.

Recordó que es a través de los jueces de oralidad familiar la forma en que se retroalimenta dicho padrón, a lo que enfatizó no tener el número de personas que lo conforman, pues insistió que es cambiante la cifra.

“Nosotros como Poder Judicial a través de nuestros jueces de Oralidad Familiar, alimentamos el padrón de deudores alimentarios, no lo administramos nosotros solamente y únicamente damos los datos (...) les quiero comentar que el padrón de deudores alimentarios es movible, es decir, no solo es el que debe alimentos, sino el que es moroso, el que no los ha pagado. De manera que hay personas que están en proceso, hay personas que están pagando la pensión que se les fijó por un juez o en un convenio”.

Tinajero Muñoz dijo que, cuando se atrasan en sus pagos de pensión alimenticia, las personas son puestas en esta lista, sin embargo, si se ponen al día, se dan de baja. Por eso insistió que es difícil saber el número de deudores alimentarios.

Además, comentó que hay otros supuestos que retroalimentan ese programa, que está a cargo del Poder Ejecutivo atenderlo.

“Es un registro vivo, no lo administramos nosotros, pero está operando ya el 100 por ciento, nuestros jueces están alimentándolo el 100 por ciento”.

Cuestionado sobre evitar que un deudor alimentario fuera designado como candidato para el proceso electoral de 2024, el magistrado presidente dijo que colaboraron con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para revisar los perfiles y ninguno estuvo en ese supuesto.

“Tanto el IEEG con el INE nos invitaron al Poder Judicial para revisar todos y cada uno de los nombres de las y los candidatos que participan en estas elecciones, tanto estatales como federales y ningún candidato resultó positivo en este tema, es decir, todo resultado negativo”.