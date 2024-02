Ejecutivo debe blindar Guanajuato para que no entren criminales durante elecciones

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, llamó al gobierno estatal a reforzar las estrategias de seguridad que ya se implementa, y que son efectivas, para que durante el proceso electoral no entren grupos criminales de otros estados.

Dijo que, durante las campañas o el día de la elección, que será el dos de junio, es importante mantener un ambiente de paz y tranquilidad, donde la ciudadanía se sienta tranquila y sin temor de salir de sus casas y emitir su sufragio.

Para ello expresó que es importante evitar que grupos delictivos entren al estado con la intención de amedrentar a los ciudadanos y condicionar su voto.

“Espero que las campañas electorales sean de propuestas y no de descalificaciones y que los mañosos de Jalisco y Michoacán y otros estados no se metan a Guanajuato, por lo que esperaría que el gobernador, junto con Alvar Cabeza de Vaca (secretario de Seguridad), blinden la entidad para que los procesos se lleven a cabo con total libertad y la gente no tenga miedo a salir a votar o que los amedrenten o asusten”.

Esto ocurre donde los criminales les hablan a las personas, les infunden miedo y les dicen que deben votar por algún partido político.

“Pudiera pasar esto y que uno o dos digan que representan a un partido político y que los -invitan- a votar por ese partido, pero que no olviden que el voto es libre y secreto, donde no se quitan los programas sociales, ni la federación, ni el estado, ni de los municipios, sin importar por el candidato que voten”.

Es de recordar que el proceso electoral del 2021 fue uno de los más violentos en Guanajuato, principalmente, por el número de asesinatos de candidatos durante el proceso electoral.