Lidera León por su visión futurista

León lidera al país incluso más que Ciudad de México y Monterrey, porque tiene un gobernador futurista y visionario que es lo más importante en todo tipo de organización civil, gobierno, academia y empresarial, comentó Jorge Lerdo de Tejada luego su conferencia magistral “Empresas exponenciales, la clave para hacer crecer la empresa 10 veces su tamaño”, en el marco de la Convención Nacional de Industriales (CIN) Canacintra 2022, que se llevó a cabo en Poliforum León.

“Aquí tienen la fortuna de tener un gobernador que está viendo al futuro, que está creando iniciativas, proyectos claros, con objetivos, lo he visto durante estos años cuando vine al Foro Go y me maravilla lo que han logrado, como están todos los emprendedores aquí, cómo se proyectan al mundo, cómo están viendo los marketplaces. Ahora con la comunidad de la Mentefactura que ví que presentaron hoy, no se cansan de hacer cosas. Tiene un equipo con el Secretario de Desarrollo Económico y la alcaldesa, traen un chip correcto”, aseguró.

El gerente editorial de Forbes, dijo que en Dubai entendieron esto, por lo que inauguraron el Museo del Futuro, pues un líder que no lo es se va a pelear con la empresa, con el pasado porque no entiende la gran transformación que se requiere hacer en sí mismo y en los negocios para enfrentar el futuro.

Precisó que por ejemplo en el Gobierno Federal hay una visión atascada en el pasado y de ahí no se puede salir debido que una empresa o una universidad así está destinada al fracaso.

“Estoy feliz de estar en León, una tierra donde se está viviendo la innovación, el cambio, siento que está siendo el líder del país, yo congratulo mucho a todos los que dirigen el estado”, precisó el conferencista.

Habló de que las empresas exponenciales son las únicas que van a crecer 10 a 100 veces más que las demás, deben tener un propósito de transformación masiva para bien, lo que quiere decir que debe tener una visión grande, aspiracional, de transformación, porque ya no siguen las empresas que sólo operan por el dinero.

Por ejemplo Google tiene el Propósito de Transformación Masiva (PTM) de organizar la información del mundo, y el de Tesla es ser pioneros en el futuro del automóvil; son visiones globales por eso son empresas mundiales y así se tiene que pensar.

Mencionó que otro de los atributos que deben tener las empresas es generar comunidad, “porque la gente que te sigue y cree en tu visión, que se pone la camiseta”.

El también periodista precisó que estas empresas son colaborativas entre sí, trabajan de manera descentralizada y los equipos son autónomos porque son muy responsables, es su naturaleza. Esa comunidad la consienten mucho con bonos de lealtad, cupones, credenciales y premian estar con ellos.

Dijo que son 11 atributos que vienen en el libro “Organizaciones exponenciales” con la metodología Salim Ismail, en la que está certificado.

“Empresas que todos admiramos como Rappi, como Uber, como Amazon, todas tienen características de una empresa exponencial, son empresas de software, que están en los celulares y son parte de nuestra vida, que son muy accesibles, que manejan algoritmos que te sorprenden porque a veces estás hablando de algo y ves el objeto en tu red social (...)”, explicó.

Por otro lado, informó que las características que tiene un líder exponencial es ser futurista, debe tener cinco años de visión adelante, saber de las tendencias tecnológicas y cómo aplicarlas.

Es una persona humanista que sabe que la tecnología es para servir al ser humano y no viceversa, también tiene respeto por el bien del planeta y de los seres humanos, el nuevo líder es innovador, siempre trata de hacer las cosas diferentes, busca cómo adaptarse mejor al asunto para adecuarlo y tiene la flexibilidad de transformarse.