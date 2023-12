Levantan la voz y exigen disculpa de AMLO

León, Gto.- Diversos colectivos se reunieron de forma simultánea en sitios emblemáticos, esto con el fin de visibilizar el tema de desapariciones, además para exigir disculpas de parte del presidente de la república, ante las cifras brindadas en la mañanera del pasado 14 de diciembre.

Local Censo federal de desaparecidos viola derechos de familias; buscadoras de Guanajuato

Fue este jueves por la noche, en que las madres buscadoras se reunieron cerca de la Fuente de los Leones, donde colocaron las fichas con la información y fotografías de sus desaparecidos, junto con varias veladoras que fueron encendidas en símbolo de esperanza.

Los colectivos: Buscadoras Guanajuato y el Colectivo Unido por los Desaparecidos León señalaron que actualmente hay desapariciones de niños, niñas y adolescentes, un tema que a la sociedad preocupa, puesto que ha ido en aumento.





LEVANTAN LA VOZ

"Ante el informe presentado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 14 de diciembre del 2023, rechazamos el informe del presidente, obrador, sobre la supuesta actualización de las personas desaparecidas, porque sin transparencia desaparecen a las personas, exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacionales y locales, busquen a los más de 110 mil 964 mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes desaparecidos en nuestro país", señaló Rocío, madre buscadora y defensora de los derechos humanos.

Es de mencionar que fue el pasado 14 de diciembre en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un informé de un censo realizado por el Gobierno Federal a través de los servidores de la nación, donde las cifras presentadas hoy son cuestionadas por las buscadoras.

"Se desmiente acerca que las personas desaparecidas registradas se reduce a 12 mil 377, la falta de transparencia, las cifras de personas desaparecidas presentadas violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley Federal de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaría al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados", agregaron.

"Rechazamos dicho informe porque desaparecen a los desaparecidos, no aceptamos que reduzcan las cifras de las personas que han informado de la desaparición, no aceptamos su dicho que no tienen datos suficientes para la identificación de 56 mil personas, no aceptamos que 300 mil 022 personas no tienen indicios para buscarlas", mencionaron.





EXIGEN DISCULPAS

Durante la lectura del posicionamiento señalaron que ya están cansadas de obtener los datos suficientes y los indicios para identificar y encontrar a sus seres queridos desaparecidos, puesto que este es un trabajo de las autoridades.

"Las buscadoras no deben suplir a la autoridad para conseguir datos suficientes para conseguir los indicios y dárselas a las autoridades, denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad, de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado", comentaron.

Además, advirtieron que en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) y las fosas comunes de todo el país, fueron localizadas a más de 56 mil personas fallecidas sin identificar, lo que ellas toman como personas desaparecidas, esto de acuerdo con reportes del mismo gobierno.

"Exigimos al presidente una disculpa pública por sus declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, ya que si nos vemos obligados, a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de buscar y localizar e identificar a los fallecidos", mencionaron.

También, señalaron que al interior de las Fiscalías se encuentran los mayores perpetradores de la libertad y los cómplices de grupos criminales, estos últimos dedicados a desaparecer a las personas.





APOYO DEL FISCAL

Por otra parte, señalaron que actualmente los trabajos con el Fiscal han mejorado en comparación a seis años atrás.

Local Reprueba ONU asesinato de Adolfo Enríquez Vanderkam; pide esclarecer los hechos

"Hace 6 años atrás, el trabajo era pésimo de las autoridades, gracias a dios se ha logrado cambiar con el jefe de la unidad especializada en desaparecidos, nos ha ayudado muchísimo y con el secretario del ayuntamiento; lo que nos preocupa es que mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más reportados en el último año; de 10 desaparecidos 8 son localizados con vida, pero si son más niñas y adolescentes", mencionó una madre buscadora.

Además, se comentó que los puntos de mayor riesgo dentro de Guanajuato son: Celaya, Salvatierra y León.