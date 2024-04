Leoneses toman precauciones para sobrevivir al calor

León, Gto.- Con temperaturas de 30 a 33°C, los leoneses se cuidan con sombreros, gorras y sombrillas de los rayos del sol para evitar un golpe de calor.

La señora Alma de 58 años de edad para cubrirse del sol usa sombrero, guantes y gafas para cubrir su cuerpo mientras que constantemente toma líquidos para evitar la deshidratación.

“Trato de cubrir mi cuerpo a pesar que me pongo bloqueador para no quemarme y porque los rayos ultravioletas son muy dañinos para la salud y para no deshidratarme tomo agua constantemente pero sin azúcar y evito el refresco”, comentó.

Fotos: Francisco Carmona

En cambio, en Zona Centro se puede observar, principalmente a mujeres que usan ropa fresca pues mencionan que se sienten agusto con vestido shorts o vestidos para mantenerse transpirables y agusto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé temperaturas de 30 a 33°C. Para el día viernes 12 de abril, habrá un cielo medio nublado sin embargo, se recomienda usar bloqueador pero el día domingo es cuando se pronostica temperatura de 33°C con una velocidad del viento de 5 a 10 kilómetros por hora y una ráfaga de viento de 33 kilómetros por hora.

Fotos: Francisco Carmona

Ante esto, las poblaciones en mayor riesgo, como los son adultos mayores, Policía Vial, Policía Municipal, trabajadores de la construcción, agricultura o jornaleros, que están sobreexpuestas al calor durante sus labores al aire libre, así como atletas que estén expuestos por largas horas al calor, deben tener cuidado para evitar un golpe de calor el cual podría ocasionar la muerte de no ser atendida inmediatamente y de forma correcta.

Fotos: Francisco Carmona

Además, aumenta el riesgo de deshidratación por enfermedades diarreicas agudas y padecimientos producidos por la exposición excesiva al calor ambiental como la insolación, lesión térmica asociada al ejercicio así como calambres.

Las autoridades recomiendan mantener ventilado el hogar y lugar de trabajo, es importante desinfectar frutas y verduras, revisar que los productos de origen animal y mariscos sean frescos y tomar bastante agua.