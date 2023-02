Leoneses no llegan ni al 38% en la verificación vehicular

Pese a que en León están operando los 39 verificentros y no hubo cancelaciones de estos establecimientos como en otros municipios, la gente casi no verifica, por lo que se analiza incrementar el costo de las multas.

Lo anterior declaró la directora de Medio Ambiente municipal, Susana Mendoza Morales, quien agregó que en la capital del calzado aún no se llega al 100% de la verificaciones de los casi 600 mil vehículos que circulan en la ciudad.

Incluso comentó que el 38% que se registró durante el primer semestre del 2022 disminuyó en comparación con el segundo semestre del mismo año.

“Saturación desafortunadamente no hay, ojalá estuviéramos en niveles de saturación. Yo tengo el dato de que en León están funcionando los 39 incluyendo el 00, no tengo datos de que hayan cerrado, no sé las revisiones que se han hecho eventualmente”, dijo.

Además la funcionaria municipal dijo que este tema es importante ya que más del 30% de la contaminación en la ciudad se debe a los automóviles.

“El 30, 35% de la contaminación en el municipio es gracias a los automóviles o a las fuentes móviles y si no modificamos y cada quien se va haciendo responsable de su flota vehicular o su coche, pues ahí tenemos un grave problema, es para la calidad de vida de todas y todos”, comentó.

En este sentido comentó que se está viendo la posibilidad de incrementar las multas y eliminar los pagos con trabajo comunitario ya que al menos en el Vivero Municipal no hubo demanda porque las personas prefirieron pagar con dinero.

“El reporte que yo tengo de personas que están haciendo el trabajo comunitario en el parque Vivero no llegó a 10 personas el año pasado (menos del 1%), de repente como que las personas sí optaron más por pagar la multa que eventualmente hacer trabajos físicos en el vivero”.

“Eventualmente también se quitarán ese tipo de multas, sería una de las cosas que pagaremos, pero insisto, no es un tema que esté en la dirección es de las cuestiones edilicias”, agregó.