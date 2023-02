Cerrarán 47 centros de verificación vehicular en Guanajuato

Un total de 47 centros de verificación vehicular de Guanajuato cerrarán sus puertas por no cumplir con las certificaciones necesarias que se solicitaron desde el 2017, dijo Marisa Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado.

La situación impactará en 13 municipios del estado donde no habrá servicio por lo menos durante tres meses según informó la funcionaria.

“De 139 centros de verificación que teníamos en el estado estamos autorizando en este momento que continúen cinco años más 92 centros de verificación, sin embargo 47 ya no continuarán porque dos no presentaron ningún expediente ya no desearon continuar”, dijo.

Explicó que la situación derivó porque no cumplieron con las normas oficiales que se les solicitó desde el 2017 y pese a la prórroga que se dio en Guanajuato los propietarios de los centros de verificación no se actualizaron.

“La norma que regula los centros de verificación en México salió en el 2014, es decir, la vigencia empezó en enero de 2015 y se le dio a los centros de verificación de Guanajuato dos años para que lo hicieran, es decir, para 2017 tenían que cumplir con todas estas especificaciones y transitar de lo que es la prueba estática a la prueba dinámica, pero también tenían que cumplir con las certificaciones ante la EMA (Entidad Mexicana de Verificación)”, dijo.

La certificación EMA es una unidad acreditadora y certificadora que revisa que los equipos funcionen de manera adecuada, transparente.

Los municipios afectados son los siguientes: Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide y Tarimoro

La funcionaria estatal comentó que la convocatoria para los nuevos centros de verificación se lanzarán en los próximos días y el proceso durará máximo 3 meses para poder funcionar bajo la reglamentación.

ECONOMÍA CIRCULAR

Esta declaración la dio Marisa Ortiz la mañana de este jueves durante la inauguración del Foro sobre Eficiencia de Recursos, Economía Circular y Acción Climática en México.

Al evento acudió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y dijo que para Guanajuato la economía circular representa una gran oportunidad de mayor

Agregó que es el mejor camino para avanzar más rápido y llegar más lejos en temas de beneficio ambiental donde la participación conlleva a resultados por el bien común.

Es imprescindible, dijo, identificar líneas comunes, establecer buenas prácticas y aprendizajes que ayuden a caminar juntos la ruta del desarrollo sostenible, y con eventos como este foro, se refuerzan estas capacidades.