Nace la leyenda del primer Cinco Copas de los Mundiales

León, Guanajuato.- Con el fallecimiento de Antonio “La Tota” Carbajal, nace la leyenda del primer jugador en la historia del fútbol en jugar cinco copas mundiales y ser el deportista guanajuatense más reconocido en el estado.

Antonio Carbajal Rodríguez todavía alcanzó a ser homenajeado hace dos semanas por la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos y sus alumnos de la casa de apoyo social “La Búsqueda”.

La presidenta municipal entregó el reconocimiento “Soy de León” a “La Tota”, por la labor social que ha realizado durante 25 años en el centro de rehabilitación a través de terapias y del futbol, en donde ayudó a miles de menores a alejarse de las adicciones.

“Un líder es aquel al que la gente sigue y aquí Don Antonio es un líder, un ejemplo, una inspiración y no necesita tener títulos, su trabajo habla por él, para nosotros es una inspiración, mucha gente queremos ser como usted, cuántos quisiéramos que nos vieran como a usted lo ven, con ese amor, con esa ilusión y con esa admiración y gratitud”, dijo la alcaldesa en vida a Carbajal teniendo como testigos a sus hijos y nietos.

“Yo me siento feliz ayudando a estos chamacos, muchas veces son dejados aquí porque se equivocaron, tomaron un camino equivocado porque se metieron a las drogas, pero aquí voy a estar hasta que Dios quiera, ojalá muchos sean futbolistas”, comentó Don Toño quien cumpliría 94 años el 7 de junio.

El hombre que disputó los Campeonatos Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, a los padres de familia les pidió como su último mensaje, educar con amor e inspirar a sus hijos a ser deportistas o profesionistas, asegurarse de que tomen el buen camino, se alejen de las adicciones y sean personas de bien.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de Don Toño, quien en 1948 inició su carrera con el Real Club España de la Ciudad de México, y quien después fue comprado por el Club León llegando a campeonar en los torneos de 1951-1952 y 1955-1956.

“Descanse en paz Don Antonio 'La Tota' Carbajal. Una leyenda de nuestro deporte en Guanajuato, México y en todo el mundo. Nuestras condolencias a toda su familia y amigos”, comentó el gobernador.

Por su parte la alcaldesa publicó en su tuiter que el entrenador de León, Curtidores y Morelia fue una persona buena, “Las personas buenas trascienden, porque su legado perdura en las vidas que transformaron. Siempre te recordaremos querido Tota, tu historia de vida es y será un gran ejemplo para León ¡Gracias por tanto!”

Asimismo, el ex gobernador Miguel Márquez Márquez quien lo acompañó en un homenaje en la deportiva de Purísima el 13 de septiembre del 2018 donde le develaron una escultura en su honor y recordó el famoso “Carajo” de Don Toño que hoy también tiene en sus discursos entrenadores de la talla de Ricardo Ferreti.

“Recuerdo la frase que me dejó el gran ser humano, Don Antonio La Tota Carbajal: “El que no nace para servir, no sirve para vivir” ¡Vamos carajo!, un ejemplo de honestidad, carácter, amor y servicio a los demás. Nos deja un legado para siempre. QEPD”, escribió Márquez sobre el entrenador que ganó dos Torneos de Copa y un Campeonísimo con León en la década de los 70.