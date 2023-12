La tiendita de Don Chava, un tradicional comercio leonés con 35 años de antigüedad

En Paseo de las Gaviotas número 503 de la Colonia San Isidro, se encuentra una de las tiendas de abarrotes más icónicas de la ciudad, abrió sus puertas en 1988, y hoy cuenta con una antigüedad de 35 años, “Abarrotes San Isidro” mejor conocida como “La tiendita de Don Chava” es la opción principal de los compradores de la zona.

Salvador Jasso Ornelas, mejor conocido por los vecinos cómo Don Chava, tiene 77 años de edad, comenzó en el abarrote con una tienda en el barrio de San Miguel en 1978.

“Del 78 para acá me he dedicado al abarrote, es una profesión que me ha dado mucha satisfacción” mencionó Don Chava

Debido al éxito de Don Chava, más de 10 tiendas de abarrotes se han establecido en la calle frente a el, esperando obtener los mismos resultados, sin embargo, todos los intentos han fracasado. “Yo creo que se debe a la inseguridad, suelen asaltarlos mucho, yo creo que a mí no me pasa nada porque ya me conocen, a parte a mí me gusta tratar bien a todos, sin discriminar, hay veces que el simple hecho de regalarle una bolsa o una botella de agua a alguien que te da mala espina pero que lo necesita, te puede salvar de un asalto, el chiste es empatizar con los que menos tienen” confesó Don Chava.

“Vienen de varios lados, a los clientes les gustan los productos que vendemos y el trato que les damos, no sólo de San Isidro, también vienen desde Paseo de Jerez o de La Azteca hasta la tiendita, cada cliente sabe que aquí va a encontrar lo que necesita” declaró el comerciante.

Don Chava expresa su plenitud de dedicarse al abarrote

“Algunos de mis hijos me dicen que ya cierre la tienda y que me ponga a descansar, a disfrutar de mi tiempo y de mi vejez, pero yo amo lo que hago a parte a mi me gusta medir cuánto puedo trabajar, cuanto puedo comer, cuanto puedo descansar, así agarra uno un balance y no cae en excesos” recalcó Don Chava.

“Con el abarrote me siento muy bien, no me hice de dinero con esto, pero pude sacar a mis hijos adelante” agregó.

Durante la entrevista, entraron y salieron un sin fin de clientes, los cuales saludaban amablemente a Don Chava, el regresaba el saludo con una sonrisa en el rostro, él junto a sus nietos y esposa Doña Mari, administran la tienda y brindan un servicio eficiente y rápido a la clientela

“Me considero un buen vendedor, me gusta estar buscando los mejores costos en la central de abastos, hay que saber negociar, así mismo puedo vender más, a parte siempre le ofrezco los mejores productos a mi clientela, hay algunos que incluso se quedan aquí a echarse su bebida y a tener una buena platica familiar” expresó Don Chava.

Las actividades de la tienda de Don Chava comienzan a las 8 de la mañana, con un horario corrido hasta las 9 y media de la noche, este factor ha sido una constante en su éxito, debido a la constancia de que los clientes puedan encontrar siempre abierto.

La tiendita de Don Chava, es una de las pocas empresas pequeñas que no tuvieron ningún percance o afectación durante la pandemia de COVID-19. “Mis clientes son muy fieles, ni en la pandemia dejaron de venir, al contrario, se me aumentaron las ventas” concluyó Don Chava.