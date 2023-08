La molestia de zapateros es porque no se hacen los operativos en las aduanas, asegura Diego Sinhue

León, Gto.- Luego de la reunión que tuvieron los empresarios del calzado de Guanajuato con la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que la inconformidad de los zapateros es porque no se realizan operativos en las aduanas para vigilar que no entre mercancía de contrabando.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este sentido, el mandatario estatal señaló que el argumento de los empresarios es que no tendría beneficio el incremento de los aranceles para que entre mercancía a territorio mexicano si van a seguir operando de manera ilegal y ese impuesto no lo van a pagar.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Es un tema federal, acuérdate que la importación ilegal de calzado, ya sea chino o de otro país compete al gobierno federal y lo que no están haciendo son los operativos, entonces la molestia de los zapateros locales es que se hagan los operativos porque por las aduanas están entrando calzado que no está pagando impuestos, entonces de qué sirve que tengamos este impuesto extra para evitar una competencia desleal si no están pagando su impuesto porque está entrando de manera ilegal, de contrabando”, dijo.

El pasado lunes 7 de agosto de 2023 el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Mauricio Battaglia Velázquez acompañado del presidente de la CONCAMIN, Jose Antonio Abugaber Andonie, sostuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, en la cual se revisó el contenido del Acuerdo para el Crecimiento Económico de México.

Los empresarios informaron que la Secretaría de Economía establecerá medidas arancelarias, para defender a importantes sectores productivos nacionales, como el calzado, en contra de las crecientes importaciones asiáticas. En este sentido Rodríguez Vallejo aseguró que lo que hace falta es la intervención de la Fiscalía General de la República en las aduanas hacía México.

“Nosotros apoyándolos con nuestros créditos, con Fondos Guanajuato, las Mipymes, usando calentadores o paneles solares para la energía, son las medidas que podemos hacer de manera positiva, ya de manera coercitiva es competencia de la Fiscalía General de la República del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía”, agregó.

Te recomendamos: Más aranceles al calzado asiático: Antares Vázquez

Los industriales del sector calzado reconocieron que la Secretaría de Economía está preocupada por el daño que causan diferentes productos, que tienen como origen países asiáticos, con los cuales no existen tratados comerciales, ya que se pone en riesgo el empleo y la competitividad de la industria nacional en el mercado interno.

En la reunión, se abordaron diferentes aspectos referentes al alcance del acuerdo y señalaron que esperan la publicación de las medidas arancelarias, que está considerando la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la Federación.