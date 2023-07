Aumento de ventas de calzado en Zona Piel por regreso a clases

Con motivo del regreso a clases el cual será este 28 de agosto, los padres de familia tanto locales como de otros municipios y estados ya se preparan para el nuevo ciclo escolar. Varios locales de Zona Piel ya tienen filas de clientes comprando zapatos escolares , los zapatos para niños y niñas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Antonio Juárez, trabajador de una popular y concurrida comercializadora zapatera de más de 100 años de antigüedad en ubicada en Zona Piel llamada “Consorcio Zapatero Azteca” comenta que todos los años, las personas se preparan con mucho tiempo de anticipación para comprar los zapatos, debido a que la mayoría de compradores vienen de otras partes de la República a comprar varios pares para sus pequeños. “Cada año la gente compra zapatos para el ciclo escolar, pero curiosamente este año las ventas han incrementado mucho” Declaró Antonio Juárez

Los precios de los calzados escolares van desde los 140 pesos y están fabricados de coagulado, una fusión entre piel y sintético, al tacto los zapatos se sienten resistentes y duraderos. “El modelo más popular para las niñas y niños es el modelo llamado “Niña Boba” ha estado en la industria del calzado más de 23 años, es el modelo que más se llevan”. Palabras de Antonio Juárez

Lee además: El 60% de las empresas de calzado de San Francisco del Rincón han bajado su productividad

La exigencia de la mayoría de instituciones educativas por llevar un uniforme y zapatos con ciertos colores como el azul marino, uno de los más populares en las escuelas, el café y el negro, han complicado a los compradores la búsqueda de ese tipo de zapatos. “Piden zapatos de colores sólidos como el azul marino, que tenga agujetas y plataforma plana” mencionó Antonio Juárez.

En los últimos años las nuevas generaciones de niños y jóvenes también tienen más libertad por parte de sus tutores al momento seleccionar los zapatos escolares “Me acuerdo que antes a mi me daban unos zapatos y aunque no me gustaran esos eran los que me tenía que poner, si no había castigo, ahora las mamás y no sé digas las abuelas les dejan a sus hijos escoger los zapatos, eso no está mal pero hay ciertos zapatos que no son aptos para que un niño los traiga todo el día, modelos como tipo converse o modelos con tacón, pueden llegar a causar malformaciones en los pies, ya que el cuerpo humano se adapta a lo que tú le pongas y los niños se la pasan jugando y corriendo con esos zapatos, por eso es bueno que también los padres tengan ese criterio de respetar y seleccionar el mejor zapato escolar” argumentó Antonio Juárez.

Padres de familia pueden observarse comprando calzado junto a sus hijos, algunos otros van de paso y compran zapatos anticipándose a la entrada a clases “De una vez ahorita que traigo dinero y que se puede, cada ciclo escolar trato de que mis hijos traigan zapatos nuevos, siempre le compro aquí en Zona Piel son zapatos de una calidad muy superior, incluso que algunas marcas reconocidas que te los cobran más caro. Palabras de un cliente comprando un par de zapatos “Niña Boba”.