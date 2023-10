Calle de León es el nuevo hogar de “Don Gato y su Pandilla”

León, Gto.- El líder de una pandilla felina callejera proveniente de Manhattan se mudó a la ciudad de León. Entre la avenida Guty Cárdenas esquina Río Grijalva en la colonia Prados Verdes, artistas urbanos plasman un mural dedicado a “Don Gato y su Pandilla”.

"Me llamo Don Gato pero me dicen Don Gato", es una de las frases célebres de este personaje icónico creado en los años sesenta, la caricatura está inspirada en la en la época dorada de los gánsters en Nueva York donde los policías fingían no poder detener a los malhechores.

Don Gato es un felino de color amarillo, viste sombrero y chaleco violeta, es hábil, astuto, parlanchín, inteligente y persuasivo. Su liderazgo le ha permitido convocar a reuniones con tan solo golpear entre sí la tapa del bote de basura así como lo pintaron los artistas que pertenecen al Instituto Municipal de la Juventud (IMJU).

De acuerdo a los vecinos, en las paredes de una casa que constantemente eran grafiteadas en la dirección ya mencionada fue el lienzo que durante las vacaciones de verano aprovecharon los artistas urbanos para sorprender a todos los ciudadanos sobre todo los niños que pasan por la zona.

“Llegaba una camioneta del Instituto Municipal de la Juventud por las mañanas, el dueño de la casa les guardaba su material en su casa y ya por la tarde se iban, así duraron aproximadamente una semana”, comentó una vecina.

“Yo creo que era necesario un mural que represente identidad de la colonia porque esos sí los respeta los jóvenes, en esa barda a cada rato vandalizaban con aerosol y daba mala impresión en la zona, ahora nadie va a querer dañar el diseño porque está bien hecho, creo que es así como se van rescatando espacios”, añadió.

SUS ARTISTAS

Los artistas que le dan color a la calle Guty Cardenas fueron “Jhard”, “DANTE”, “zhot”, “Gabe”, “Brote”, quienes han participado en los murales del Panteón San Nicolás, “Sea Life” de El Coecillo en la calle Candelaria 1515, “Wild Life” ubicado en Camino a Ibarrilla 104B, “The Great Masters” en la calle Fray Luis de Herrera 302, así como al denominado “Pasión verdiblanco” dedicado a la afición del Club León y se encuentra ubicado dentro del parque Chapalita, “El asombroso mundo de Guillermo” homenaje al gran cineasta Guillermo del Toro pintado en la colonia el Rosario, por mencionar algunos.

Estos talentosos artistas han transformado las calles de la ciudad en una obra de arte pues han rescato espacios con elementos de suma importancia para la sociedad regresando la percepción de seguridad en sus calles.