Homenajea al Chavo del 8 a través de un mural

León Gto.- El arte urbano llegó a los límites de la colonia Echeveste Norte y Los Castillos de la mano de Iván Ibarra Vargas, conocido en el mundo del graffiti como "Solvo". Este talentoso grafitero está en medio de la creación de un mural que rinde homenaje a uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana: "El Chavo del 8".

En una entrevista exclusiva para el Sol de León, Solvo, quien es vecino de la colonia Arboledas de Señora, nos cuenta sobre su pasión por el graffiti y su proyecto actual, donde inmortaliza a los personajes de uno de los programas más queridos de la televisión, ubicado en sobre el bulevar Miguel Hidalgo, casi esquina con la calle Conversión de Fe, en los límites de las colonias en mención.

El artista señala que esta expresión en el muro es arte y no solo un graffiti más, aunque desde sus inicios se dedicó a pintar letras, poco a poco ha estado evolucionando en este mundo underground, donde ha plasmado su creatividad en varios muros de la ciudad, donde también ha hecho temáticas de cómics y ahora apuesta por un reto más: el realismo.

"Llevo 4 meses, (haciendo el trabajo de pintar el mural en sus ratos libres), por eso es complicado y lento el proceso, porque si fuera solo el estar pintando ya lo hubiera terminado. Es graffiti de mi parte, independientemente de institutos, yo me dedico a pedir mis muros, siempre me ha gustado hacer murales, ya sea grafiti, cómic, o letras, en este mural estoy trabajando otras técnicas que yo no había trabajado porque lo mío es el cómic y graffiti como tal de letras", mencionó Solvo.

Lo que hace que este proyecto sea especial es el tiempo y esfuerzo que Iván está dedicando a él, ya que lleva cerca de cuatro meses trabajando en el mural en sus ratos libres, lo que ha ralentizado el proceso; pero su determinación y amor por el arte lo mantienen enfocado en su objetivo.

"Es un reto, todo es un proceso, si tenemos las ganas no hay que frenarnos, a veces por temor no hacemos en lo que somos buenos, yo siempre me imaginé en la escena del graffiti, pero no está mal darle un giro, comencé a hacer graffiti en 3D y ahora hacer realismo", agregó.

¿POR QUÉ EL CHAVO DEL 8?

"Siempre me ha gustado escoger algo que a mí me caracterice como recordatorio de lo que me gustaba en la infancia, este fue un programa muy bonito, que siempre lo miraba en familia y hasta la fecha se me queda grabado todo, lo que pasaba y lo que viví en aquellos ayeres, y yo por eso quise realizar el mural, porque más que nada es algo de lo que he vivido en la trayectoria de los años, se me quedó en mente y aún me sigue gustando, no falta que vea los episodios, me hace reír y recordar", explicó.

Iván utiliza en este mural, una variedad de materiales en su obra, desde pintura vinílica hasta aerosol, brocha y pincel. Su enfoque es lograr la perfección, y no se da por vencido hasta que está satisfecho con el resultado.

Aunque el mural está en proceso, el artista pretende terminarlo antes de que acabe el año o a más tardar en los primeros meses del año próximo, puesto que comienza a pintar en sus ratos libres después de su trabajo, aunado a que es un proyecto en solitario, lo que es seguro es que el resultado será un tributo espectacular al Chavo del 8.

El mural ha llamado la atención de propios y extraños, puesto que los rostros del Chavo, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda y El Profesor Jirafales, comienzan a estar terminados poco a poco.

"Hay gente muy buena aquí en Guanajuato, no soy el mejor, pero le estoy poniendo empeño, entusiasmo y gusto, porque yo vengo a divertirme, a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me hace libre", mencionó con entusiasmo.

Para aquellos interesados en conocer más sobre el trabajo de Solvo, pueden seguirlo en Facebook como "Solvo Ibarra" o en Instagram como "Solvo 3", redes donde refleja su pasión por el graffiti urbano y su creatividad.