Fotomultas es un tema totalmente recaudatorio e inconstitucional: AMDA

León, Gto.- En una reciente declaración, Arturo González Palomino, Presidente de la Asociación Mexicana de Automotores Guanajuato (AMDA), cuestionó firmemente la implementación de las fotomultas en la ciudad.

González Palomino argumentó que, lejos de ser una medida para mejorar la seguridad vial, las fotomultas son principalmente una estrategia recaudatoria por parte del gobierno local.

“Es un tema totalmente recaudatorio”, afirmó, expresando su preocupación sobre la eficacia de estas medidas en la prevención de accidentes y la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Además, criticó la administración actual por enfocarse en incrementar ingresos a través de medidas como el aumento en el costo del agua y la recolección de basura, sin ofrecer mejoras visibles en servicios o estrategias claras en temas clave como la conservación del agua.

“Esta administración en lo único que se ha interesado es en aplicar incrementos, por ejemplo el tema del agua, ahorrarse dinero con el tema de la recolección de basura, se le premia a alguien dándole otros puestos teniendo un tema de que la ciudad no se ve limpia, con el tema de la recolección terciada, creo yo que León es una ciudad cara para vivir y no vemos los resultados o la estrategia, tenemos 15 años con un sistema de agua potable que ha sido muy efectivo con el cobro y con sus presupuestos de ingresos, pero, no nos han dicho cuál es la estrategia de estos increíbles ingenieros que tenemos en los puestos de SAPAL para brindarnos un programa, es lo mismo con el tema de las fotomultas, 5 cámaras para 750 mil unidades que circulan a diario en la ciudad de León, es un tema recaudatorio, eso no va a prevenir accidentes", declaró el Presidente de la Asociación Mexicana de Automotores.

Desde el 1 de noviembre de 2023, el Gobierno de Guanajuato ha implementado el sistema de fotomultas, con multas que varían entre 3,112 y 4,668 pesos para los conductores que sean captados excediendo los límites de velocidad.

Hasta la fecha, se han instalado varias cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, todas operativas desde mediados de diciembre del mismo año. Estas medidas han generado una considerable cantidad de multas, con algunos conductores captados circulando a más de 150 km/h.

En su intervención, González Palomino también mencionó la falta de transparencia en cuanto al manejo de datos personales recopilados por el sistema de fotomultas, sugiriendo posibles vulneraciones a la privacidad de los ciudadanos.

“Esperemos que sí está afectado a los datos personales de la gente, entre el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto de Acceso a la Información Pública en Guanajuato (IACIP) a nivel estatal, quienes serían los encargados de ver ese tema, pero si fuera el caso, ellos no tendrían por qué tener los datos de nosotros los ciudadanos”, declaró el presidente de AMDA.

“Que se venga la lluvia de amparos, de todos modos todo lo pierde el Municipio, vamos a sacar un amparo, se los regalamos, por si les cae una multa de fotomultas, puedan defenderse, porque están multando sin tu derecho de defenderse y a veces tú no estás conduciendo, entonces, ¿A quién estás multando? ¿Al carro o a quien va conduciendo? Es un tema totalmente inconstitucional”, concluyó González Palomino.