Impulsan productos nacionales como el mezcal a mercados internacionales

León, Gto.- Apuesta mezcal a mercados jóvenes en países como Rusia, Corea, Canadá, Ecuador y Estados Unidos, explicó Joel Franco González productor independiente de mezcal artesanal de Oaxaca, pero con raíces guanajuatenses, apuesta a productos diseñados para el segmento de jóvenes emprendedores, millennials y nuevas generaciones que están en esta apuesta de impulsar al País con sus ideas y actividades, a través de su marca “Godín”.

Para esta apuesta comenta el empresario que ha buscado los espacios comerciales como fue la pasada edición de Sapica, que fue un fuerte detonante y que le permitió el acercamiento con el gobernador de Guanajuato, a quien propuso el establecimiento de un Centro de Distribución en el municipio de San José Iturbide de donde son oriundos sus padres, comentó a El Sol de León.

“Reconocemos en el gobierno de Guanajuato el fuerte impulso a los jóvenes emprendedores, pues este estado es una tierra de oportunidades y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para buscar un espacio en la economía nacional e internacional.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Amenaza la “maldición del oro azul” a Guanajuato

El mezcal tiene poco más de una década que ha luchado por su reconocimiento, hoy en día está en boga los jóvenes se están conectando con la naturaleza, como empresa encaminamos nuestro trabajo a esa dinámica de conservación como una industria amigable con el medio ambiente”, señaló.

Joel Franco explicó que la nueva dinámica comercial basada en el ecommerce ha abierto las fronteras a los productos mexicanos, en el caso del mezcal ha logrado incursionar en países como Rusia, Corea, Canadá, Ecuador y Estados Unidos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Dijo que en el caso del mercado nacional no existen las mejores condiciones debido al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), representa un gravamen del 52%, las regulaciones hacen que el producto sea carísimo para su comercialización en el País.

La apuesta de Mezcal Godín es llevar un producto con una degradación en azúcares y un proceso que parte desde el corte de la planta, el cuidado del agave, pero ante todo la apuesta a que esta bebida por su contenido de polisacáridos que a diferencias de otras bebidas no se acumulan en el hígado bebida noble que no intoxica al cuerpo, no causa a su consumidor “resaca”.

Nuestra distinción es la baja concentración de azúcares, para llevar una bebida que definimos como un producto con toques de tierra, carbón y que distingue el trabajo de las personas del campo para el disfrute del cliente finalizó.