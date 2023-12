Identifica Seguridad Pública más de 2 mil puntos de venta de droga en León

León, Gto.- El secretario de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, dijo que hasta el momento han detectado al menos 2 mil puntos de venta de droga e interpuesto hasta 1 mil denuncias ante la Fiscalía de Guanajuato.

En entrevista realizada la mañana de este viernes para la radiodifusora Promedios, el funcionario municipal aseguró que hasta el momento han sacado de las calles de la ciudad 230 mil dosis de droga y que mientras algunos ciudadanos portan una o dos, hay otros que llevaban entre sus pertenencias hasta 300 dosis.

En lo que respecta a armas de fuego, Bravo Arroma comentó que llevan más de 360 y que se han puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Más de 230 mil droga asegurada, tenemos mucho trabajo por hacer, la ciudad no es nada sencillo ser el municipio con mayor número de habitantes (...) Hay detenciones de ciudadanos que traen más de 300 dosis que no es consumo personal, hay otros que traen una o dos dosis y no entran a disposición de la fiscalía, pero se ponen a disposición por consumo, lo interesante de todo es que eso nos da la pauta de donde están siendo detenidos, dónde puede haber un punto de venta o alguien que se dedica a repartir, esa es la investigación”, dijo.

En este tenor, el secretario de Seguridad en León comentó que todavía hay mucho trabajo por hacer incluso también en materia de capacitación a las y los policías.

Referente al video que se hizo viral donde al parecer algunos elementos golpearon a unos ciudadanos repartidores de comida rápida, Mario Bravo añadió que no justificó el actuar ni el uso de la fuerza pública y aseguró que es un caso que ya está bajo investigación en el Consejo de Honor y Justicia.

“No justifico la acción del compañero al propicionar o dar una patada al ciudadano que estaba siendo sometido, el tema ya lo estamos investigando, platiqué con el elemento que ahora está en el edificio poniente llevando su servicio, no lo puedo suspender todavía porque hay un proceso de investigación ante el Consejo Honor y Justicia, pero se inhabilita para que ande en la calle”, agregó.