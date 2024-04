Hay escasez de vidrio en ferreterías para ver el eclipse

León, Gto.- Dueños de diferentes ferreterías de la ciudad comentaron que hay escasez de vidrio para soldar de sombra 14 para ver el eclipse este 8 de abril.

En un recorrido realizado por El Sol de León en diferentes negocios ubicados en diferentes puntos de la ciudad como San Miguel, La Floresta, Zona Centro y el Coecillo, se notificó que no han llegado personas interesadas en comprar los vidrios, sin embargo, los recomendados no están en el mercado.

“Tenemos vidrio sombra 10, los de 14 no nos han llegado. Las personas no están interesadas en comprar vidrios quizás porque no tienen conocimiento o porque van a ver la transmisión desde la televisión o redes sociales para no arriesgarse”, comentó Adrián.

En cambio, Sandra, una ciudadana, explicó que se quedará en casa durante el eclipse e incluso lo verá desde su televisión para que sus hijos de cinco y ocho años no arriesguen su vista.

En cuanto a los vidrios de soldar, sí ha salido de su hogar para buscarlos, pero no ha tenido la fortuna de encontrarlos.

“Vivo en la colonia La Floresta y aquí no encontré los vidrios permitidos por eso me voy a quedar en casa con mis hijos porque no nos queremos arriesgar y sé que es un fenómeno muy importante pero de alguna manera sí nos asusta que se nos queme la retina”, dijo.

De acuerdo a los expertos, con el vidrio de soldador se puede hacer el avistamiento por 10 segundos y un descanso de 60 segundos.

En cambio, en una plataforma de venta de artículos el pack con 10 piezas cuesta 190 pesos y la entrega es inmediata.

Es necesario observar el eclipse con protección para evitar lesiones en los ojos que van desde conjuntivitis y queratitis punteada, hasta una quemadura en la mácula.

RECOMENDACIONES

La principal recomendación es no mirar directamente al sol porque se puede dañar la retina en poco tiempo, para observar el fenómeno se recomienda usar un filtro para soldar del número 14 en lentes binoculares y telescopios o unos lentes especiales para eclipses, pero no ver el Sol más de 30 segundos, aunque se utilicen dichos instrumentos, además, no usar lentes de sol comunes o filtros hechos en casa, ya que no son seguros para la vista.









