Métodos que no funcionan para ver el eclipse y 5 métodos seguros para verlo

León, Gto.- El eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023 es un evento astronómico que atraerá la atención de observadores de todo el mundo. Sin embargo, la observación directa del sol sin la protección adecuada puede causar daños permanentes a los ojos.

Local ¿Eclipse solar? Aquí te recomendamos ¿Dónde y cómo verlo en León?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) en León, México, brindan valiosas recomendaciones para disfrutar de este espectáculo celestial de manera segura.

Métodos que son un mito y no funcionan para ver el eclipse:

1. Reflejo en el Agua o espejos: Observar el eclipse a través del reflejo en el agua o de un espejo no proporciona protección adecuada para los ojos. La radiación solar puede dañar la retina, incluso cuando se observa a través del agua o espejo. Este método es inseguro y no debe ser utilizado.

2. Gafas de Sol Regulares: Las gafas de sol convencionales no están diseñadas para observar el sol directamente y no proporcionan la protección necesaria para los ojos durante un eclipse solar. No las utilices para este propósito.

3. Fotografías o Selfies con el Eclipse: Tomar fotografías o selfies del eclipse con un dispositivo móvil sin protección especial no es seguro. La luz solar intensa puede dañar la cámara y exponer los ojos al riesgo de lesiones.

4. Obsidiana: por increíble que parezca algunas personas creen que por ser oscura, esta puede filtrar la radiación, sin embargo en ocasiones pasadas han perdido la vista de manera parcial algunas personas.

Local Eclipse solar: los perros ladran al cielo

Entonces ¿qué funciona o qué me recomiendan para ver el eclipse solar?

A continuación, te presentamos cinco métodos seguros y cómo fabricar algunos de ellos.

Método 1: Lentes Especiales para Eclipses

Los lentes especiales para eclipses son la opción más segura para observar el eclipse solar. Están diseñados para bloquear la radiación ultravioleta y la intensidad luminosa del sol.

-Instrucciones para obtener lentes seguros:

- Asegúrate de que los lentes estén certificados y cumplan con las normas de seguridad.

- Evita comprar lentes de fuentes no confiables.

- Comprueba que no estén dañados ni tengan rasguños.

Método 2: Caja de Proyección

-Descripción: La caja de proyección es un método casero efectivo para observar el eclipse sin mirar directamente al sol.

- Cómo hacer una caja de proyección:

- Toma una hoja de cartón y perfora un pequeño agujero en ella.

- Mantén la caja con el agujero hacia el sol y coloca una superficie blanca en el interior.

- Proyecta la imagen del eclipse en la superficie blanca a través del agujero.

- No mires directamente al sol, sino observa la proyección en la superficie blanca.

Local En octubre habrá eclipse y se podrá observar desde el CIO

Método 3: Visor Solar de Cristal de Soldador

-Descripción: Los visores solares utilizados en la soldadura, con un número de sombra adecuado (al menos 12 o superior), pueden ser una opción segura para ver el eclipse.

-Instrucciones para el uso seguro:

- Asegúrate de que el cristal del visor esté en buen estado y no tenga daños.

- No mires directamente al sol sin el visor adecuado.

Método 4: Filtros de Observación Solar Certificados

-Descripción: Estos filtros son similares a los lentes especiales y se pueden aplicar a telescopios o binoculares para una observación más detallada del eclipse.

- Instrucciones para el uso seguro:

- Asegúrate de que los filtros estén certificados y sean apropiados para su uso en instrumentos ópticos.

- No observes el sol directamente a través de telescopios o binoculares sin estos filtros.

Método 5: Proyección Solar en Tiempo Real

-Descripción: Utiliza telescopios solares con proyección en tiempo real. Estos te permiten observar el eclipse a través de un telescopio que proyecta la imagen de manera segura en una pantalla.

- Instrucciones para el uso seguro:

- Asegúrate de que el telescopio esté debidamente equipado para la proyección solar.

- Observa la proyección en una pantalla sin mirar directamente al sol.

El IMSS enfatiza la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar daños en la vista. Incluso una breve exposición directa al sol durante un eclipse puede tener efectos nocivos.

La doctora Irene Ancona Durán, oftalmóloga del IMSS, destaca que la vista es un sentido crucial que hace autosuficientes a los seres humanos y advierte que la exposición crónica a la radiación ultravioleta puede deteriorar progresivamente la retina.

Local Mujeres embarazadas se protegen durante el eclipse

Además, Ancona Durán subraya que la ceguera permanente puede presentarse en personas que ven directamente el sol de manera prolongada y sin protección. En caso de percibir una mancha central o distorsión de la visión central durante o después de la observación del eclipse, es fundamental acudir a una valoración oftalmológica.

Las revisiones oftalmológicas regulares son igualmente importantes para detectar y prevenir problemas de visión en el futuro.