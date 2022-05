Habitantes de San Felipe de Jesús piden atención odontológica y becas para estudiantes

@soldleon

León, Gto.- Habitantes de la colonia San Felipe de Jesús piden a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos más atención odontológica con la unidad móvil, becas para estudiantes y seguridad, esto durante el programa Mi Barrio Habla.

En las mesas de atención también solicitaron más servicios gratuitos para la esterilización de mascotas por parte del El Centro de Control y Bienestar Animal, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) solicitaron convenios para deudores del suministro del líquido así como reporte de constantes fugas en la zona, en la Dirección de Mediación pidieron intervenir por problemas vecinales como falta de limpieza fuera de los domicilios y atención psicológica a causa de violencia familiar.

BECAS

María Irma Galván Morales vecina de la colonia ya referida, comentó que acudió a este programa Mi barrio Habla para solicitar una beca escolar ya que al quedarse sin trabajo pide apoyo por el municipio para que sus hijos continúen estudiando.

“Mis hijos están en edad escolar y no quiero que dejen la escuela, son bastante los gastos que tengo y aumentaron más al quedarme desempleada”.

En cambio la señora Sofía Márquez comentó que acudió desde temprano para alcanzar una cita con el odontólogo, sin embargo no alcanzó puesto que fue el servicio más demandado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tengo días que me duele la muela y no tengo dinero para la extracción porque por fuera son más caras, me vine lo más temprano que pude y mi sorpresa es que me dijeron que ya no alcancé, al igual que yo varias personas nos quedamos sin este servicio”.

En este aspecto Rigoberto Gutiérrez de Velazco, verificador sanitario de Dirección de Atención contra Riesgo Sanitario comentó que la gente respondió satisfactoriamente al programa Mi Barrio Habla.

“En el servicio dental ya se acabaron las fichas y el material, en cuanto a servicios médicos personas continúan llegando aunque son mínimas”.

Respecto a la difusión, los habitantes señalaron que faltó difusión ya que se les comentó a unos cuantos vecinos y estos solo comunicaron a personas allegadas.

“Nos hubiera gustado que hubiera habido perifoneo por todas las cuadras o otro tipo de difusión ya que yo me vengo enterando hasta ahora y eso porque venía pasando por la zona, siento que estos programas deberían beneficiarnos a todos”, comentó Sandra Aguilar.