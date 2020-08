Guanajuato, único estado en realizar trasplante

En el Estado de Guanajuato 2 mil personas esperan un trasplante de órganos, pero la situación por la pandemia por coronavirus provocó que los programas de donación y trasplante en todo el país se detuvieran.

Sin embargo, una situación de urgencia, convirtió a Guanajuato en el único estado en el país, que realiza una intervención de trasplante. Fue el caso de una niña que requirió donación de córnea y fue en el hospital General de Irapuato.

Rodrigo López Falcony, director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Guanajuato (CETRA) de la Secretaría de Salud platicó cómo se encuentra actualmente el escenario para quienes están en lista de espera.

El médico por la Universidad de Guanajuato compartió que pese al paro sí hubo una intervención de trasplante y fue el caso de una niña que requirió donación de córnea “somos el único estado en el país que realiza una donación dentro de la pandemia, esto fue en el hospital General de Irapuato, se logró generar una córnea para una niña que necesitaba evidentemente el trasplante porque si no se trasplantaba pronto por la gravedad de sus lesiones, entró como urgencia nacional” comentó para El Sol de León Rodrigo López titular del CETRA

El médico comentó que ya están en conversaciones con la Secretaría de Salud Federal pues enfatizó en que no se puede esperar más tiempo para realizar cirugías de trasplante “estamos ya trabajando con las autoridades federales para reactivarnos, no podemos esperar ya más tiempo y los pacientes no pueden esperar ya más tiempo, es muy angustiante estar esperando un trasplante y que los programas estén detenidos y tendremos que hacer adecuaciones para minimizar el riesgo de infección por Covid y que los trasplantes sean exitosos”.

Falcony compartió vía telefónica para la OEM que los programas de trasplante y donación se detuvieron con la finalidad de proteger la salud de los pacientes “con todo este tema de Covid-19 y la pandemia y con la finalidad de proteger a los pacientes trasplantados que por su condición tienen las defensas bajas, se emitió una recomendación federal de suspender temporalmente los programas de donación y trasplantes de todo el país”.

Fue a partir del 17 de marzo que los programas se detuvieron, detalló López y añadió que el último trasplante en Guanajuato se realizó el 26 del mismo mes en que se detuvieron.

Luego de dos meses de que se detuviera la actividad, comentó Falcony que no hay trasplantes de pacientes con personas vivas, solo en casos especiales que se consideran de urgencia nacional y personas fallecidas con autorización.

Dos mil personas esperan un trasplante

El titular del CETRA detalló que en Guanajuato 1946 personas esperan un órgano vital y su respectiva cirugía de trasplante, resaltó López Falcony que “son realmente de 2 mil personas, la mayoría de ellos esperan un riñón, solamente 150 personas están esperando una córnea y 5 personas están esperando un trasplante de hígado, estás en el Hospital de Alta Especialidad, son muchas personas las que están en vísperas de que ya nos podamos reactivar y esto solamente lo vamos a lograr en la medida en la cual disminuyan los contagios por Covid-19, que se puedan liberar espacios que la transmisión comunitaria no sea tan alta y de esta manera de acuerdo al semáforo federal para para la reactivación del programa de trasplantes podamos transitar de naranja a amarillo y podamos hacer trasplantes de manera más ordinaria”.

El actual titular del CETRA resaltó que los trasplantes de órganos se realizarán cuando el semáforo cambie al siguen color del naranja, dijo Falcony “en semáforo amarillo vamos a empezar a poder a hacer transplantes de donador vivo”.

El facultativo destacó que “estamos ya trabajando para que se puedan realizar los trasplantes en el Hospital Pediátrico de Especialidades de aquí de León, ya que es un hospital que no recibe COVID y los niños que presentan la enfermedad de Covid-19 de manera menos severa, es más seguro trasplantarlos a ellos, estamos ya trabajando para en las próximas semanas ya poder tener pacientes listos para trasplantarse y nuestro programa de donación ya se reactivó y nuestros coordinadores de donación estén en los hospitales y esperando que un donador pueda darle vida a estos pequeñitos es la manera que nos vamos a reactivar”.

“Estamos en pláticas con la Federación para ver si se puede modificar este semáforo y que nos dejen trasplantar” comentó Falcony para la OEM en León.

Pacientes con insuficiencia renal crónica en mayor riesgo

Rodrigo López Falcony resaltó que los pacientes con problemas renales son los que mayor riesgo tienen de presentar la enfermedad grave del nuevo coronavirus y dijo “la mortalidad de pacientes en Guanajuato y vemos que no es muy alta comparada con el resto del país, eso es una muy buena noticia, pero entre los pacientes y la población vulnerable que han fallecido, una de las condiciones que los pone en mayor riesgo es la insuficiencia renal, tenemos reportes de que todos los pacientes que han fallecido por Covid, 50 tenían insuficiencia renal crónica”.

“Hemos tenido 300 pacientes infectado por SARS-Cov-2 que son insuficientes renales, y de estos de estos 50 desafortunadamente han perdido la vida”dijo Falcony.

Hasta el momento compartió Falcony ningún paciente trasplantado ha fallecido por SARS-Cov-2 “en cuanto a nuestros pacientes trasplantados, 10 de ellos han adquirido Covid y no se tiene afortunadamente que alguno de ellos haya perdido la vida” y añadió que “los pacientes trasplantados tienen mucho más precaución”. El médico subrayó que la indicación es cuidarse.

Acerca de quiénes pueden donar órganos, comentó el médico que sí fallecieron por Covid-19 no se pueden trasplantar sólo quienes hayan superado al virus de la familia de los coronavirus” un joven que se enferma de Covid-19 y al mes de haberse recuperado tiene un accidente y desafortunadamente pierde la vida, ese joven si puede donar si sus órganos son viables”.

“El tiempo que se pone de seguridad para que una persona que superó el Covid-19 pueda donar, es de un mes” comentó Falcony para la OEM.