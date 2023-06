Guanajuato se posicionó en segundo lugar nacional en Estado de Derecho

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- En Guanajuato se avanza para alcanzar la prosperidad, el desarrollo y la igualdad sustantiva, así lo registra el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés). En su quinta edición el Índice de Estado de Derecho en México, señala que la entidad guanajuatense alcanzó el segundo peldaño nacional en el periodo 2022-2023; escalando una posición en comparación con el periodo 2021-2022.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En exclusiva para Organización Editorial Mexicana, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desde su gira de trabajo en Japón, reconoció el avance que la entidad logró en los últimos cinco años en el Índice de Estado de Derecho.

“Cabe destacar que, al inicio de mi administración, Guanajuato ocupaba el lugar número 12, por lo que ha avanzado 10 lugares en menos de cinco años. Además, el Estado de Guanajuato obtuvo el primer lugar nacional en tres factores: Gobierno Abierto, Cumplimento Regulatorio y Justicia Civil”, señaló Rodríguez Vallejo.

En las cinco ediciones de World Justice Project[@thewjp], el estado de #Guanajuato pasó del peldaño 1️⃣2️⃣ a la posición número dos en Estado de Derecho, informó el gobernador de Guanajuato[@diegosinhue] en #exclusiva a #OEM(@oemenlinea). pic.twitter.com/7muZxXTvpb — El Sol de León (@soldleon) June 7, 2023

“El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros”, describe el World Justice Project.

La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sophia Huett destacó en exclusiva a Organización Editorial Mexicana que el estado de Guanajuato ha avanzado doce posiciones en la actual administración gracias a la política pública de justicia implementada desde el 2018.

“Para el Estado de Guanajuato la publicación sobre el índice de derecho nos muestra que Guanajuato va por un camino firme y consistente, el estado de derecho es lo más importante que debe de prevalecer en cualquier territorio incluso en las circunstancias más difíciles y complicadas”, señaló Sophia Huett.

Agregó que ser evaluado como el segundo mejor estado del país, significa que hay una autoridad que está haciendo lo que les corresponde tanto de protección de los derechos de la ciudadanía, como en respeto a la Ley.

Te puede interesar leer: Con la eliminación de las 34 Normas Oficiales de Salud corre riesgo calidad de los productos: Éctor Jaime

“Guanajuato ha pasado en el inicio de la administración del actual gobernador del lugar 12 a la posición número 2, en Guanajuato hay límites al poder gubernamental, existe una separación de poderes entre el Ejecutivo y legislativo, existe la posibilidad de democracia, se combata la discriminación, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, hay derechos laborales y existe acceso a la justicia civil.

Enfatizó que en materia del combate a la corrupción existen mecanismos para iniciar procesos, pero reconoció que, en materia de orden y seguridad, esta “es la etapa que más ha costado a la presente administración, por factores internos y externos la percepción de inseguridad es un tema importante para el gobierno del Estado de Guanajuato”.

“En materia de justicia penal también existen investigaciones eficientes para esclarecer los delitos, el gobierno está abierto y tiene mecanismos regulatorios se cuenta con reglas claras” reiteró la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En el informe más reciente, ninguno de los estados llega a una calificación perfecta; los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. De los 23 estados del país mexicano, Querétaro ocupa la primera posición con 0.49 de puntaje, en segundo lugar, aparece Guanajuato con 0.48 y en el tercer sitio, Aguascalientes con 0.47.

“El Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así lo ha reconocido la comunidad internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.

Factor 1. Límites al poder gubernamental, Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional con 0.49 de calificación. Este factor mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular gobernadoras y gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos.

Factor 2. Ausencia de corrupción, en este rubro el estado ocupa el segundo lugar con 0.46 de calificación. Este factor mide la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo y judiciales locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias, indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores.

Factor 3. Gobierno abierto, es uno de los tres factores donde Guanajuato se posicionó en primer lugar nacional con 0.66 de calificación. Este apartado define a aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Factor 4. Derechos Fundamentales, mide la protección efectiva de los derechos humanos, en este factor el estado se posicionó en el lugar 9 de las 32 entidades del país, con 0.52 de calificación. Este apartado se centra en los derechos civiles e individuales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Factor 5. Orden y seguridad es el factor que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. En este rubro Guanajuato se colocó en el lugar 30, de 32, con 0.27 de calificación. “Esta dimensión no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneo y de calidad en el país”, apunta el WJP.

Factor 6. Cumplimiento regulatorio, mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. En este apartado Guanajuato ocupa el primer lugar nacional, con 0.50 de calificación.

Factor 7. Justicia Civil, rubro que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. En este apartado, el estado ocupa también el primer lugar con 0.49 de calificación.

Factor 8. Justicia penal evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Guanajuato calificó con 0.43 puntos, lo que lo posicionó en el tercer peldaño nacional.“Gracias al trabajo de sociedad y gobierno, Guanajuato se mantiene y se consolida en los primeros lugares del Índice de Estado de Derecho en World Justice Project, en un trabajo transversal con la participación de instituciones estatales para lograr estos buenos resultados en temas tan importantes como es ser un Gobierno Abierto y de cero tolerancia a la corrupción”, reconoció el gobernador.

El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 se divide en ocho factores, que a su vez se divide en 42 sub-factores. La metodología implementada es la misma que se ha utilizado en la última década.

Las encuestas del WJP generan información sobre las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. Por lo que se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales.