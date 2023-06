Con la eliminación de las 34 Normas Oficiales de Salud corre riesgo calidad de los productos: Éctor Jaime

León, Gto.- Ante la posible eliminación de 34 Normas Oficiales de Salud que propone el gobierno federal, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que el principal riesgo es la calidad de los productos y que la federación no cubra medicamentos costosos como el alacranismo.

Hace una semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 en el que el Comité de Normalización de la Secretaría de Salud, presidido por el Subsecretario Hugo López-Gatell, propuso cancelar diversas Normas Oficiales para la atención del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, fomento a la lactancia materna, y atención a la diabetes, entre otras.

Bajo el argumento de alinear las Normas Oficiales Mexicanas y Estándares a las prioridades y objetivos fundamentales de esta administración, se decidió crear el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, que, entre otras cosas, es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional.

Sin embargo, el diputado Éctor Jaime Ramírez explicó que al no estar obligados por las normas, el gobierno federal dejaría de cubrir algunos medicamentos como el suero antialacránico, que además de otras enfermedades como el cáncer afectaría a las y los leoneses por ser una región donde se dan estos animales.

“El principal riesgo es la calidad, una Norma Oficial Mexicana son los estándares mínimos (...) Tú no puedes estar haciendo las cosas a la mitad, hay que hacerse cuando deban hacerse y esos son los estándares de calidad (...) Al no estar obligados ya a manejar de cierta manera el alacranismo puede ser que decidan ya no comprarlo o que no lo cubra el gobierno federal, eso sí puede ocurrir”, dijo.

El guanajuatense fue enfático en que todavía no se cancelan, pero dijo que es un aviso de que así será en los próximos meses ya que todavía faltan procesos para hacer definitiva la decisión y eso implica que las Normas Oficiales pasen por la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad.

4T CONTRA LOS LABORATORIOS

Agregó que desde que llegó la Cuarta Transformación al poder todos los laboratorios médicos se han visto afectados.

“Casi todos los laboratorios han sido afectados con la 4T y más los nacionales, este producto se encuentra y yo no sé si haya sido afectado o no porque yo no sé a quién se lo están comprando, la verdad es que desconozco (...) Están comprando cada día mas en el extranjero evidentemente de dudosa calidad eso no hay ninguna duda que lo están haciendo”, agregó.

Dijo que esta eventual cancelación es inadmisible, ya que deja a millones de mexicanas y mexicanos que padecen diversas enfermedades en total incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos, tanto en sector público como en el privado.

Además, no toma en cuenta las necesidades de las pacientes que sufren cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años en nuestro país.

