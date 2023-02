Guanajuato, el que más ataca el consumo de drogas: Huett

Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró que Guanajuato es el estado que está combatiendo de manera más frontal e integral el tema del consumo de drogas, a través de dos vertientes: desde la prevención, con el programa Planet Youth, así como con operativos y reacción, lo cual se ha visto traducido en que el estado sea el que tenga más carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo iniciadas.

Durante su visita a Irapuato para la conmemoración del Día del Ejército, Sophia Huett dijo que las afirmaciones de que Guanajuato era el estado que más droga consumía no tenían un sustento real, pues la entidad cuenta con su propio diagnóstico, que si bien arroja datos de alarma, como el consumo a temprana edad de las drogas, también dichos estudios aportan que se está atendiendo la causa desde un entorno que no es meramente policial, sino preventivo.

“Yo creo que la Secretaría de Salud tiene un gran acierto, porque lo que ha hecho es no dejar pasar tiempo y ser constante en sus diagnósticos, por ejemplo, entonces no es Guanajuato el estado en donde más se consume droga, aquí yo no quiero contradecir a nadie, yo hablo de la realidad, y que en la práctica, en los números y en el diagnóstico de las autoridades especializadas en el tema, se puede derivar esta afirmación, hay estados con mayor consumo, pero esto no quiere decir que estemos conformes con el consumo que hay y que justamente en lo que se está trabajando es en esquemas interinstitucionales, para poder prevenir y atender el consumo de drogas, es una problemática nacional, aquí no podemos decir que es una sola ciudad, una sola región, un solo estado, es una problemática nacional que deriva en que hay más droga disponible”, señaló.

Explicó que ese diagnóstico también se tiene en Guanajuato, de que en el país hay también una mayor circulación de droga y por ello las autoridades estatales están atacando esta situación desde la parte de la operatividad, en donde les ha pedido a todos los municipios a que intensifiquen las labores para la detección y decomiso de drogas y por ello Guanajuato en 2022 cerró como el estado con más carpetas e investigación iniciadas por el delito de narcomenudeo, con 22 mil 359 de las 86 mil 386 que se iniciaron en todo el país.

“En México tenemos un problema de consumo, eso es real, aquí el reto o lo interesante es qué hace la autoridad: si la autoridad tiene muchas carpetas de investigación, es una autoridad que está trabajando, llámese Fiscalía, llámese Secretaría de Seguridad Pública estatal o del municipio, porque implica que cada una de estas carpetas de investigación aperturadas es una persona que fue detenida con dosis de droga.

“Lo hemos platicado con los municipios, con los que tenemos reuniones para revisar sus índices, los únicos delitos que nos preocupa que no bajen son narcomenudeo y en algunos casos extorsión, porque lo que estamos buscando es visibilizar estos dos delitos para el mejor diseño y aplicación de políticas públicas en la materia”, explicó.

Por ello, Sophia Huett López dijo que los municipios deberían de tener incrementos en sus datos de narcomenueo, “pues si el narcomenudeo disminuye, quiere decir que las autoridades está aflojando y si no tienen ninguna sola carpeta aperturada, entonces es un tema del que se tienen que analizar las razones”.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que Guanajuato seguirá apostando por la prevención desde las dos vertientes, por lo que señaló que el estado no merece que se le estigmatice como es el que mayor consumo de drogas tiene, cuando el trabajo realizado está yendo para atacar ese flagelo nacional.

“Por ejemplo, hay droga sintética que propiamente no se elabora en Guanajuato, viene de otros estados del país y circula por diversos canales, entonces creo que aquí más que estigmatizar, es trabajar en conjunto, porque algo en lo que hay que tener cuidado es en no estigmatizar, porque no creo que Guanajuato se lo merezca, pues está trabajando en todos los sentidos para abonar a la solución del problema”.